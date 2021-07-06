Крымские татары будут самостоятельно распределять жилье, которое для них построит Турция, - Минреинтеграции
Квартиры, которые планирует построить Турция для крымских татар в Украине, будут распределять сами представители народа
Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский в эфире канала Дом.
По его словам, на следующем заседании Верховной Рады планируется ратификация соглашения между Украиной и Турцией о строительстве жилья.
"После этого приезжает турецкая сторона, регистрируется представительство. Отводятся земельные участки. Далее идут тендерные процедуры, которые проводят представители Турции, и затем идет проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию", - сообщил первый замминистра.
Он отметил, что министерство предлагает, чтобы жилье распределял непосредственно крымскотатарский народ.
"Они сами будут определять, какие кому квартиры и сколько. То есть Минреинтеграции к этому не будет причастно. Образно говоря, будет такое локальное самоуправления в пределах этого коренного народа", - добавил Замлинский.
- В апреле Турция и Украина подписали межправительственное соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное