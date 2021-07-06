Крымские татары будут самостоятельно распределять жилье, которое для них построит Турция, - Минреинтеграции

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский в эфире канала Дом.



По его словам, на следующем заседании Верховной Рады планируется ратификация соглашения между Украиной и Турцией о строительстве жилья.



"После этого приезжает турецкая сторона, регистрируется представительство. Отводятся земельные участки. Далее идут тендерные процедуры, которые проводят представители Турции, и затем идет проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию", - сообщил первый замминистра.

Он отметил, что министерство предлагает, чтобы жилье распределял непосредственно крымскотатарский народ.

"Они сами будут определять, какие кому квартиры и сколько. То есть Минреинтеграции к этому не будет причастно. Образно говоря, будет такое локальное самоуправления в пределах этого коренного народа", - добавил Замлинский.

В апреле Турция и Украина подписали межправительственное соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар.