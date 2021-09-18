Крымские партизаны взяли ответственность за подрыв газопровода в Перевальном и начали выставлять личные данные коллаборационистов

Об этом передает Еспресо.TV.



"Появился телеграмм канал крымских партизан. Обещают много яркой и интересной информации об оккупантах и их пособниках", - отметил "Штирлиц".



Те же, в свою очередь, начали с "официального обращения к оккупационной российской власти в Крыму" .



"Мы, крымские партизаны, берем на себя ответственность за взрыв газопровода, совершенный 23 августа в районе села Перевальное под городом Симферополь.



Оккупационные власти в Крыму во главе со ставленником Путина Сергеем Аксеновым уже 7 лет работают над полным истощением запасов и потенциала полуострова. Мы отказываемся жить в репрессиях и терпеть российскую оккупацию, которая превратила весь Крым из туристической жемчужины в военную базу для хранения ядерного арсенала.



Крымские партизаны объявляют войну оккупационному режиму РФ с целью полного освобождения Крыма от захватчиков", - говорится в сообщении.



Устроенную ими акцию по прекращению поставок газа в военную часть россиян в Перевальном они называют "началом будущих терактов, саботажей и диверсий".



"Борьба будет продолжаться до тех пор, пока волна народного гнева не сметет врага и земля Крыма очистится от "русского мира", - отмечают украинские партизаны Крыма.



Также на своем телеграмм-канале они начали публиковать личные данные и фотографии (в т.ч. интимного характера) колаборантов, в частности, членов "избирательных комиссий" и "правительства" Аксенова. Из крупных на полуострове фигур там уже можно увидеть компромат на влиятельную пропагандистку - в прошлом "замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым", а ныне первого заместителья гендиректора промосковской ТРК "Крым" Юлию Мартынову.



Справка

За повреждение газопровода ФСБ арестовала первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и двух братьев, Асана и Азиза Ахметовых.

Российские спецслужбисты утверждают, что те якобы действовали по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.



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