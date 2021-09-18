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Крымские партизаны взяли ответственность за подрыв газопровода в Перевальном и начали выставлять личные данные коллаборационистов

18 сентября, 2021 суббота
20:22
война с Россией

Известный украинский блоггер, офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан просит подписываться на запущенный сегодня, 18 сентября 2021, телеграмм канал "Крымские партизаны"

Об этом передает Еспресо.TV.

"Появился телеграмм канал крымских партизан. Обещают много яркой и интересной информации об оккупантах и их пособниках", - отметил "Штирлиц".

Те же, в свою очередь, начали с "официального обращения к оккупационной российской власти в Крыму" .

"Мы, крымские партизаны, берем на себя ответственность за взрыв газопровода, совершенный 23 августа в районе села Перевальное под городом Симферополь.

Оккупационные власти в Крыму во главе со ставленником Путина Сергеем Аксеновым уже 7 лет работают над полным истощением запасов и потенциала полуострова. Мы отказываемся жить в репрессиях и терпеть российскую оккупацию, которая превратила весь Крым из туристической жемчужины в военную базу для хранения ядерного арсенала.

Крымские партизаны объявляют войну оккупационному режиму РФ с целью полного освобождения Крыма от захватчиков", - говорится в сообщении.

Устроенную ими акцию по прекращению поставок газа в военную часть россиян в Перевальном они называют "началом будущих терактов, саботажей и диверсий".

"Борьба будет продолжаться до тех пор, пока волна народного гнева не сметет врага и земля Крыма очистится от "русского мира", - отмечают украинские партизаны Крыма.

Также на своем телеграмм-канале они начали публиковать личные данные и фотографии (в т.ч. интимного характера) колаборантов, в частности, членов "избирательных комиссий" и "правительства" Аксенова. Из крупных на полуострове фигур там уже можно увидеть компромат на влиятельную пропагандистку - в прошлом "замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым", а ныне первого заместителья гендиректора промосковской ТРК "Крым" Юлию Мартынову.

Справка
За повреждение газопровода ФСБ арестовала первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и двух братьев, Асана и Азиза Ахметовых.
Российские спецслужбисты утверждают, что те якобы действовали по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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