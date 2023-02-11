Крымские партизаны просят информацию о расположении оккупантов и их техники на полуострове

Об этом говорится в телеграмм-канале "Крым - край партизанской славы".

"Если вы видите большое скопление рашисткой техники особенно в северном Крыму - присылайте в наш чат-бот их месторасположение с точными координатами и желательно с фото и с описанием количества техники, ее состоянием. Также, важно фиксировать места дислокации личного состава оккупационной армии. В общем любая военная активность и пассивность оккупантов в Крыму очень нужна, но как с можно точным описанием места и того что там находится", - говорится в сообщении.

Партизаны также поделились информацией, что в Джанкойском районе оккупанты оборудовали ремонтные базы для своей техники. Информация о них и их расположении тоже очень нужна.

"Спасибо, что от наших совместных действий зависит наша общая победа над рашистскими оккупантами. Ну, а информацию из Крыма, конфиденциально, как всегда можно отправлять в наш чат-бот @crimeapartisanbot", - пишут партизаны.