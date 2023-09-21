В Крыму массирована воздушная атака на военные объекты РФ: оккупанты просят "сохранять покой"

Об этом пишут "Крым. Реалии".

Издание отмечает, что паблики сообщают о взрывах в Севастополе, Сакском, Симферопольском районах и Евпатории. Российские власти пока официально не комментировали происходящее.

Телеграмм ВЧК-ОГПУ сообщает о Саках, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Балаклаве, где раздаются взрывы. По словам местных жителей, везде слышны выстрелы и работа ПВО.

Эксперты отмечают , что это самая большая атака беспилотников в Крым с начала полномасштабной войны между Украиной и Россией.

Первым среди представителей российских оккупационных властей Крыма массированную атаку прокомментировал советник Аксенова Олег Крючков:

"Просим всех крымчан сохранять спокойствие. Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО, отойдите от окон. Официальная информация будет впоследствии".