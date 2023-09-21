В Крыму массирована воздушная атака на военные объекты РФ: оккупанты просят "сохранять покой"
Местные паблики информируют о многочисленных взрывах в Крыму, в частности под удар попали Саки, Евпатория, Симферополь, Севастополь и Балаклава
Об этом пишут "Крым. Реалии".
Издание отмечает, что паблики сообщают о взрывах в Севастополе, Сакском, Симферопольском районах и Евпатории. Российские власти пока официально не комментировали происходящее.
Телеграмм ВЧК-ОГПУ сообщает о Саках, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Балаклаве, где раздаются взрывы. По словам местных жителей, везде слышны выстрелы и работа ПВО.
Эксперты отмечают , что это самая большая атака беспилотников в Крым с начала полномасштабной войны между Украиной и Россией.
Первым среди представителей российских оккупационных властей Крыма массированную атаку прокомментировал советник Аксенова Олег Крючков:
"Просим всех крымчан сохранять спокойствие. Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО, отойдите от окон. Официальная информация будет впоследствии".
- 20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.
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