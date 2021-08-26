Крымская платформа: после саммита Украина будет работать по пяти направлениям, - Кулеба
После запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на пяти направлениях
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.
Отмечается, что саммит Крымской платформы - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:
- укрепление международной политики невизнаннят попытки аннексии Крыма
- применение санкций
- противодействие нарушения прав человека
- обеспечения безопасности и свободы судоходства
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.
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