Крымская платформа должна способствовать деоккупации и других оккупированных РФ территорий, - Зеленский
Мир должен сделать формат Крымской платформы стартом для других платформ, которые будут способствовать деоккупации территорий, когда-то порабощенных РФ, - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам первого парламентского саммита Крымской платформы.
"Нам сейчас нужны три вещи. Нужна достаточная и своевременная поддержка нашего государства - оборонная, финансовая и санкционная. Именно оно является фундаментом будущего мира. Затем, когда мы выйдем на наши государственные границы, потребуется ваш опыт - юридический, политический, безопасный, социальный и инфраструктурный", - отметил он.
По словам президента, это нужно, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь после лет оккупации, а людям – справедливость.
"Наше сотрудничество должно сохраняться на максимуме и после восстановления нашей территориальной целостности. Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были порабощены, - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий ", - подытожил Зеленский.
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