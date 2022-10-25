Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам первого парламентского саммита Крымской платформы.

"Нам сейчас нужны три вещи. Нужна достаточная и своевременная поддержка нашего государства - оборонная, финансовая и санкционная. Именно оно является фундаментом будущего мира. Затем, когда мы выйдем на наши государственные границы, потребуется ваш опыт - юридический, политический, безопасный, социальный и инфраструктурный", - отметил он.

По словам президента, это нужно, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь после лет оккупации, а людям – справедливость.

"Наше сотрудничество должно сохраняться на максимуме и после восстановления нашей территориальной целостности. Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были порабощены, - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий ", - подытожил Зеленский.