Крымская платформа, безопасность в Черном море, освобождение украинцев из плена РФ: Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Глава Украинского государства высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма - Крымской платформы. Владимир Зеленский поблагодарил лидера Турции за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства. Особое внимание президент Украины уделил вопросу увольнения украинских граждан, которых незаконно удерживает Россия", - рассказали в ОПУ.
Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе и инициативы по усилению безопасности в Черном море.
Что касается сотрудничества в оборонной сфере, президенты отметили реализацию ряда проектов в самолетостроении и развитии ВМС и перспективы для углубления такого взаимодействия.
В частности, Зеленский сообщил Эрдогану о начале серийного производства Украиной транспортного самолета Ан-178.
"Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков", – сказал Зеленский.
Также лидеры стран отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли, уделили внимание реализации договоренностей по двусторонним проектам, в частности, строительству жилья для крымских татар, и обсудили взаимодействие в энергетической сфере, в том числе пути диверсификации поставок энергоресурсов.
Эрдоган и Зеленский договорились провести юбилейное 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве, подчеркнув, что этому мероприятию должно предшествовать проведение в декабре текущего года второго заседания в формате "квадрига" - на уровне министров иностранных дел и обороны от каждой из стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.66
-
EUR
Покупка 29.83Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное