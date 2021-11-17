Крымская платформа, безопасность в Черном море, освобождение украинцев из плена РФ: Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом

Об этом сообщает сайт Офиса президента.



"Глава Украинского государства высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма - Крымской платформы. Владимир Зеленский поблагодарил лидера Турции за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства. Особое внимание президент Украины уделил вопросу увольнения украинских граждан, которых незаконно удерживает Россия", - рассказали в ОПУ.



Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе и инициативы по усилению безопасности в Черном море.



Что касается сотрудничества в оборонной сфере, президенты отметили реализацию ряда проектов в самолетостроении и развитии ВМС и перспективы для углубления такого взаимодействия.



В частности, Зеленский сообщил Эрдогану о начале серийного производства Украиной транспортного самолета Ан-178.



"Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков", – сказал Зеленский.



Также лидеры стран отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли, уделили внимание реализации договоренностей по двусторонним проектам, в частности, строительству жилья для крымских татар, и обсудили взаимодействие в энергетической сфере, в том числе пути диверсификации поставок энергоресурсов.



Эрдоган и Зеленский договорились провести юбилейное 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве, подчеркнув, что этому мероприятию должно предшествовать проведение в декабре текущего года второго заседания в формате "квадрига" - на уровне министров иностранных дел и обороны от каждой из стран.



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