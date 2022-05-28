Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла
Симферопольская и Крымская епархия УПЦ Московского патриархата отказалась признать решение собора, объявившего о независимости от Русской православной церкви
Об этом говорится в заявлении епархии после Собора церкви.
Делегация крымской епархии проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных изменений в устав об управлении УПЦ (МП)
"Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", - говорится в сообщении.
- 26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.
- Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря считает , что слова о "независимости и самостоятельности" в решении Собора УПЦ МП - это изобретение для прикрытия зависимости и несамостоятельности
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