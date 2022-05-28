Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла

Об этом говорится в заявлении епархии после Собора церкви.

Делегация крымской епархии проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных изменений в устав об управлении УПЦ (МП)

"Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", - говорится в сообщении.

26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря считает , что слова о "независимости и самостоятельности" в решении Собора УПЦ МП - это изобретение для прикрытия зависимости и несамостоятельности