Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова в facebook.

"За 2,5 месяца войны в кремле начали осознавать, что настроения граждан в Крыму меняются. Крымчане ждут освобождения полуострова от рашистского нашествия. В АРК активизировалось партизанское движение против рашистов. Открыт телеграм-канал "Крым – край партизанской славы"", - написала Денисова.

По ее словам, россияне еще в марте начали массово вывозить свои семьи с полуострова. В то же время стремительно стартовала продажа недвижимости. Также проходят акции прокалывания колес автомобилей, чьи владельцы поддерживают Z-фашистов. Родственники крымчан, воюющих в рядах российской армии против Украины, начали получать предупреждения. На листовках написано "Военнослужащий российской федерации, знай: мы уже здесь. Крым это Украина".

"На фоне этого в кремле приказали местным "полицейским" и эфэсбэшникам усилить давление и не допустить провокаций в Крыму. С этой целью на помощь отправили казаков из Ростовской области. Оккупационные силы будут заниматься поиском и задержанием украинских активистов. Также, усилена охрана всей военной техники, которая перебрасывается через Крым на материковую часть Украины", – добавила она.

Людмила Денисова еще раз отметила, что жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях - это военное преступление и это нарушает Устав Международного военного трибунала и Римский статут Международного уголовного суда и нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

8 мая минуло три тысячи дней российско-украинской войны. 20 февраля 2014 г. произошли расстрелы Небесной Сотни, и в эти дни Путин начал спецоперацию по "возвращению Крыма".

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