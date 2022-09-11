Крымчане уже ищут, где приобрести флаг Украины, - представитель Одесской ОВА Братчук

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если говорить о временно оккупированном Крыме, то есть информация о том, что крымчане высказываются против выделения земельных участков для бурят. Даже своеобразное движение сформировали "Крым против бурят". Речь идет о том, что участникам "специальной военной операции" должны давать землю в Крыму", - рассказал Братчук.

Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что во временно оккупированном Крыму готовятся к деоккупации полуострова.

"Сами крымчане уже понимают, что нужно искать места, где можно приобрести украинские флаги. Они уже ищут свои украинские паспорта. Настроения во временно оккупированном Крыму соответствуют ситуации на фронтах. Конечно те, кто должен бежать, уже сделали это. А кто не успел, то еще есть время для этого. Однако мы должны прекрасно понимать, что будет существовать определенная проблематика после активной деоккупации полуострова. Поскольку Россия заселила туда очень много людей. Однако будем что-то с этим делать. У нас отличная мова, которая нам в этом поможет", – добавил он.

31 августа Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам с просьбой сообщать о "самых популярных" местах "бархатного сезона".

31 августа разведка сообщила , что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское 31 августа с 6 ч утра горела российская нефтебаза.

В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.

7 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму

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