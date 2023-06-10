Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Подрыв плотины Каховской ГЭС означает, что отступающая армия заливает какую-то территорию. На этой территории оккупанты выстроили первую линию обороны на Херсонском направлении. Россияне решили, что у них нечем сдерживать наступление украинского десанта как потенциальное направление удара ВСУ, поэтому сделали такую огромную техногенную катастрофу", – сказал польский политик.

Мирослав Чех отметил, что подрыв дамбы несет очень тяжелые последствия для людей, экономики Украины и для всего мира, потому что это создает продовольственный кризис.

Также вследствие этого подрыва и Северокрымский канал перестал поставлять воду в Крым. Снова это классическая стратегия выжженной земли, которую Сталин делал в 1941 году, а Гитлер - в 1944-1945 годах. То есть, после нас хоть потоп, поскольку мы с этих террторий отступаем, а если эти земли кому-то и достанутся, то там уже нельзя будет ничего делать на протяжении десятков лет. То же самое Путин сейчас делает с Крымом. Крымчане должны понимать, что Россия уже осознает свое отступление с полуострова. Потому что все понимают, что выход украинских сил на административные границы Автономной Республики Крым и побережье Азовского моря будет означать уничтожение Крымского моста и любого сообщения с Россией", - подчеркнул Чех.