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Крымчане должны понимать, что Россия уже осознает свое отступление с полуострова, - польский политик Чех

10 июня, 2023 суббота
14:32
Война с Россией

Мирослав Чех, депутат Польского сейма нескольких каденций, историк и публицист, считает, что армия РФ совершила огромную техногенную катастрофу, взорвав дамбу Каховской ГЭС, потому что не сдержала бы наступление украинского десанта

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Подрыв плотины Каховской ГЭС означает, что отступающая армия заливает какую-то территорию. На этой территории оккупанты выстроили первую линию обороны на Херсонском направлении. Россияне решили, что у них нечем сдерживать наступление украинского десанта как потенциальное направление удара ВСУ, поэтому сделали такую огромную техногенную катастрофу", – сказал польский политик.

Мирослав Чех отметил, что подрыв дамбы несет очень тяжелые последствия для людей, экономики Украины и для всего мира, потому что это создает продовольственный кризис.

Также вследствие этого подрыва и Северокрымский канал перестал поставлять воду в Крым. Снова это классическая стратегия выжженной земли, которую Сталин делал в 1941 году, а Гитлер - в 1944-1945 годах. То есть, после нас хоть потоп, поскольку мы с этих террторий отступаем, а если эти земли кому-то и достанутся, то там уже нельзя будет ничего делать на протяжении десятков лет. То же самое Путин сейчас делает с Крымом. Крымчане должны понимать, что Россия уже осознает свое отступление с полуострова. Потому что все понимают, что выход украинских сил на административные границы Автономной Республики Крым и побережье Азовского моря будет означать уничтожение Крымского моста и любого сообщения с Россией", - подчеркнул Чех.

Украина
Россия
Крым
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
наступление ВСУ
Каховская ГЭС
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