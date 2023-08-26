Крымчанам не следует бояться помогать ВСУ, а тем, кто натворил глупостей, лучше уехать, - Буданов

Об этом в интервью "Радио. Свобода" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, в Крыму есть украиноориентированное население, которое действительно ждет возвращения в Украину, в частности, легитимной власти и статуса автономной республики. В то же время, есть и предатели, которые сделали все, чтобы Крым был оккупирован с 2014 года, а также переселены граждане России из "далей" РФ.

"Общее настроение в Крыму – война к ним пришла. Что оно будет, каждый мечтает о своем", отметил Буданов.

Кроме того, глава ГУР заявил, что в Крыму ожидается очередной всплеск выхода бизнеса. В большинстве своем выводят бизнесы вглубь Российской Федерации предатели Украины, ведь понимают, если изменится ситуация, у них заберут все.

"Крымчанам я хотел бы сказать, что надо сделать все для приближения момента возвращения домой. Не надо этого бояться. Все эти сказки, которыми российские власти промывали мозги, не имеют ничего общего с реальностью. Тем, кто натворил глупостей, лучше уехать, а тем, кто ждет, надо готовиться. И делать все для помощи прежде всего разведывательному органу, а дальше - когда войска уже пойдут в открытую. Для того, чтобы это произошло быстрее и бескровнее, насколько это будет возможно сделать", - обратился глава разведки Минобороны Украины к населению Крыма.

По его словам, есть многие украинские информаторы, среди них 30-40% будут по команде выполнять те или иные действия.

ГУР сотрудничает с движениями "АТЕШ" и "Желтая лента" в Крыму

По мнению Буданова, такие движения только зарождаются. В то же время они не столь мощны, как бы хотелось.

"Но это прекрасно и самое главное, что они есть. То есть существуют люди, которые понимают, что это небезнадежная ситуация. Они повышают ставки и ставят свою жизнь, потому что Россия - это не Украина, там же могут просто убить за такие вещи. Но люди рискуют и понимают, ради чего это делают. Это героические люди", - заявил глава ГУР.

Также он добавил, что разведка сотрудничает с движениями общественного сопротивления.

Морские дроны – эффективный способ для сдерживания

Буданов отметил, что по понятным причинам сказать, сколько этих дронов у Украины, нельзя. Он сказал, что это достаточно эффективный вид оружия.

России удается уничтожить 60-70% морских дронов, однако, как говорит начальник разведки, для россиян проблема заключается в тех 30%.

"Например, когда морские скутеры зашли в бухту Севастополя, дроны уничтожили на подходе к фрегату "Адмирал Сен". Казалось, операция неудачная, но поскольку дрон уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, от взрывной волны и обломков было полностью повреждено его радиоэлектронное оборудование, гидроакустическая и антенные системы. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт в доке, таким образом вышел из строя на определенный промежуток времени", - рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что морские дроны являются эффективным оружием для сдерживания. С ними невозможно наступать, но парализовать деятельность флота удалось.

Также руководитель разведки Минобороны рассказал, что российские корабли вообще не выходят за рейд Севастополя в северном направлении – они прячутся на юго-востоке.

"Черноморский флот всегда был самым слабым и за 30 лет он очень серьезно деградировал. Корабли не могут никуда уйти. Они покинули северную и западную часть моря", - заявил Буданов.

Буданов об ударах по Крымскому мосту и дымовом занавесе россиян

Глава ГУР подчеркнул, что у выпущенных недавно ракет была другая цель, не Крымский мост. Однако 4 зенитных российских ракеты были пущены на ее перехват и, немного подбив, сбили ее с курса.

"Ущерб от того средства поражения, которое было использовано, был довольно незначительным, ведь выпущенное средство шло немного дальше и не по мосту. Поскольку россияне использовали 4 зенитные ракеты для поражения нашего объекта, они незначительно сбили с курса и он в конце концов задел Крымский мост. Но это ничто по сравнению с тем, что получили россияне, когда применили дымы. У местного населения тогда началась паника. То есть по сути они сами себя наказали", - отметил Буданов.

Он также добавил, что новые бонные заграждения усложнят работу, но не сделают ее невозможной.

Кроме того, вероятное разрушение Крымского моста замедляет логистику окупантов. Однако Буданов уточнил, что для логистики важен не сам Крымский мост, а рядом - железнодорожный. С советских времен есть паромные переправы, с ними не будет быстрых темпов, но россияне все же смогут пополнять запасы.