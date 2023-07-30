Россия очень близко находится к взрыву мощного внутреннего конфликта. На это все указывает. Однако даже если посыпается российский фронт и часть военных начнет передвигаться в сторону Москвы, то это не снимет угрозы для украинцев от Российской Федерации. Неопределенность и политическая нестабильность будут создавать новые проблемы, в то время как старые никуда не исчезнут.

Недобитая Россия будет представлять большую угрозу для Украины. Это будет побуждать элиты, которые останутся там после гражданского противостояния, к реваншу. И будущий конфликт выглядит неизбежным, если в Москве сохранятся силы, которые снова будут стремиться к статусу Российской Федерации как сверхдержавы и, соответственно, реализовывать ее новое желание мирового господства.

Ведь было бы преждевременно думать, что после того, как Россию удастся вытеснить с каждого метра нашей территории, РФ просто уберет свои войска домой и добровольно начнет выплачивать Украине репарации. Что было бы концом карьеры для всех политиков во власти, если не жизни. Их помыслы будут направлены на то, чтобы восстановить военную мощь России и попытаться отыграться за поражение.

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Очевидно, что Москва проигрывает Западу по уровню ВВП, мощности экономики и социальной сфере, но существует единственное направление, на котором Россия способна относительно быстро восстановиться для новой агрессии. Это военная сфера, и на это не следует закрывать глаза. Конечно, уже никогда больше РФ не сможет претендовать на статус второй армии в мире. Но оставаться постоянной региональной угрозой для Украины и государств, имеющих несчастье соседствовать с Россией, она сможет и дальше. Деградированная, но великая русская армия – это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент.

Невиданная жестокость является "стратегической ценностью" репутации Российской Федерации. Их террористические войска убивают, увечат и подвергают опасности гражданское население, а российское общество готово принять или, по крайней мере, игнорировать эту жестокость.

Безнаказанные массовые преступления против человечности русской военщины в Украине лишь поощряют Путина к новым актам насилия, продолжению массовых убийств и уничтожению страны, которую он уже давно счел своей жертвой. Наивно было бы думать, что россияне добровольно, в какой-то момент, отступят с оккупированных ими украинских территорий, если не потерпят разгромное поражение на поле боя.

Поэтому отказ предоставить Украине видов оружия, необходимых для решительной победы над московскими врагами, постоянное неоправданное дозирование его поступлений, затягивание со временем его доставки и установление ограничений на использование уже предоставляемого фактически приводит к введению ситуации в режим неопределенности. В то время когда целью должна стать только победа Украины.

И уже сейчас просматривается, что именно Крымский полуостров станет основной частью украинского большого наступления, когда он начнется. Победа Украины на крымском поле военных действий сможет окончательно перечеркнуть надежду Путина и его геополитического патрона, лидера Китая Си Цзиньпина, на смену мировому порядку.

Поэтому трудно не согласиться со словами генерала Бена Ходжеса, одного из самых ответственных и знающих военных аналитиков, пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не сможет восстановить свою экономику. Сохранение контроля над Крымом позволяет Украине иметь более сильные позиции в региональной безопасности и морских делах.

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Всё именно так. Без контроля над Крымом Украины, украинские корабли никогда не смогут беспрепятственно передвигаться по международно признанной по ней части Черного моря, а это будет означать, что украинское судоходство всегда будет зависеть от "доброй воли" агрессивной России.

Путину поэтому так критически нужно "перемирие" с Украиной, потому что в таком случае можно будет бесконечно обсуждать статус Крыма, в то время когда украинский Крымский полуостров и дальше будет находиться под российской оккупацией.

Такое "перемирие" позволило бы Путину перегруппировать свои силы, укрепить связи со своими сторонниками, которые увидят, что коллективный Запад слаб, и покладут, по крайней мере, часть своих "яиц в корзину" диктатора. Унижение Путина поражением – это единственный способ избавить мир от угрозы России. Путин должен потерять власть, а его режим исчезнет навсегда.

Российская Федерация – тоталитарная, империалистическая и параноидальная страна. Договориться с ее политическим истеблишментом невозможно, поскольку он никогда не выполнял взятые на себя обязательства. В этом смысле стратегия в этом искусственном территориальном формировании должна быть простой: победить, уничтожить и расчленить Россию.

В противном случае русские элиты никогда не изменят своего агрессивного поведения на международной арене. У них, как и у Путина, нет иной политической философии, кроме той, что "сила всегда выше права”. Поэтому поражение России без ее распада на независимые этнические государства, способно только отсрочить на время атаки на страны, воспринимаемые ею, как враждебные. И не обязательно, что это будут только страны, находящиеся вблизи ее границ.

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Путин сейчас оказался в очень сложной ситуации. Его ждет следующий мятеж, который, вероятно, ему будет гораздо труднее преодолеть, чем предыдущий бунт Пригожина. При этом остается большая возможность того, что этот мятеж против его власти может потенциально перерасти в большое гражданское противостояние.

Если часть генералов ФСБ и армии не поддержат Путина, ему будет трудно одновременно направлять лояльных к нему силовиков на подавление нового мятежа, и продолжать свою захватническую войну в Украине. В этом большой шанс для нас. Таким образом, ослабленная Россия, занимаясь своими внутренними делами, не будет способна бросать все свои силы на уничтожение украинской государственности.

Однако, несмотря на то, что украинцы показали свою доблесть, изобретательность и устойчивость в борьбе с гораздо более многочисленным, и вначале лучше оснащенным российским врагом, этот этап войны может стать началом ее конца только в одном случае. При скорейшем предоставлении Украине инструментов для нашей победы – тактических ракетных комплексов ATACMS, танков, боеприпасов и современной авиации, чтобы поскорее вернуть оккупированные земли.

ВСУ должны иметь возможность доставать московитов на большом расстоянии, в том числе и на оккупированном Крымском полуострове. Кое-что мы уже получили от своих союзников, что позволяет нацелиться на склады боеприпасов, командные структуры и аэродромы в Крыму. Однако этого мало, чтобы успешно завершить сложную задачу, стоящую перед украинскими военными.

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Отказывать Украине в возможности вести войну с Россией на равных – это именно то, чтобы требовать от боксера сразиться на ринге одной рукой, в то время как другая привязана у него за спиной. Украине нужно больше стратегического оружия, и оно должно было поставляться значительно быстрее. ATACMS и штурмовики A-10 уже сейчас, истребители F-16 после принятия окончательного решения Соединенными Штатами.

Крым становится ключом к деоккупации Украины. Поэтому достижение победы Украиной требует скорейшей деоккупации Крымского полуострова. Пока что на Юге Украины оккупантам часто удается удерживать позиции, прячась за "минным одеялом". Поэтому современные надежные средства для разминирования, оборудование и соответствующая техника должны также быть среди приоритетных поставок для ВСУ. Путь к освобождению украинского Крыма нужно быстрее расчистить.

Образно говоря, вторжение России в Украину является последним дыханием ее колониальных стремлений. Неоколониализм Москвы обернется для нее неизбежным поражением. Нужно сделать все для того, чтобы это поражение наступило как можно скорее.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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