Крым выглядит как авианосец РФ с ежедневным увеличением вооружения и уменьшением коренного населения, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает пресс-служба ОП .

По его словам, идеология "Крымской платформы" заключается в том, чтобы каждую тему делать актуальной в мире. В частности по вопросу милитаризации Крыма.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности", - отметил Зеленский.



Президент подчеркнул важность участия других государств в открытии "Крымской платформы".



"На сегодняшний день - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе " Крымской платформы ", - сообщил он.

Зеленский считает, что против РФ должны быть санкции до полной деоккупации украинских территорий.



"В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму , у которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая политика действенна ", - подчеркнул президент.

23 августа 44 государства и организации будут представлены на саммите "Крымской платформы".