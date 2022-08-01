Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма", – отметил Зеленский.

1 августа Зеленский высказался о попытках России сорвать экспорт украинского зерна: "У нас не может быть иллюзий".