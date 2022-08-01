Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине, - Зеленский
Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.
"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма", – отметил Зеленский.
- 1 августа Зеленский высказался о попытках России сорвать экспорт украинского зерна: "У нас не может быть иллюзий".
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