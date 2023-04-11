Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Крым сам по себе с военной точки зрения – тяжелая территория для боевых действий. Однако, по поводу перспектив нашего контрнаступления, Крымский мост, которым россияне перекидывают технику, может быть уничтожен очень быстро. Воздушным и морским путем россияне не смогут поставлять достаточное количество техники и боеприпасов для обороны Крыма. Поэтому для них единственным надежным путем может оставаться Перекопский перешеек", - объяснил Свитан.



Эксперт подчеркнул, что удержать Крым российской армии будет очень сложно.



"Если Украина и дальше будет получать военную поддержку, то вполне вероятно, что Крым будет деоккупирован еще до осени. Также нам нужны будут дальнобойные средства поражения, которыми мы сможем уничтожить Крымский мост и все военные объекты на территории Крыма. Далее ВСУ могут зайти в Крым и освободить всю оккупированную территорию. Россияне в Крыму находятся в ловушке. Поскольку за всю историю ни одна армия, которая находилась в Крыму, не смогла удержать полуостров. Да и выводить войска им будет некуда", - добавил он.

В субботу, 8 апреля, над Феодосией система противовоздушной обороны сбила ракету. Оккупационные власти Крыма заявили, что жертв и разрушений нет.

8 апреля представительница президента в АРК Тамила Ташева заявила, что освобождение Крыма скорее всего состоится военным путем.

В США прокомментировали информацию о возможных переговорах Украины с РФ по Крыму: только Зеленский может определить, готов ли он на это.