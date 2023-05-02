"Крым превращен в сплошную военную базу": главред Defense Express Катков рассказал, что нужно для блокады полуострова
Чтобы провести блокаду и демилитаризацию Крыма, необходимо очень много вооружения, поскольку россияне там построили большое количество военных объектов
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Если мы говорим об установлении дистанционной блокады, речь должна идти о сотнях и тысячах единиц вооружения. Полуостров превращен рашистами в сплошную военную базу. Военные объекты просто друг на друге - аэродромы, авиабазы, морские базы, места постоянной дислокации пехоты. Это астрономическое количество того, что они натащили с 2014 года и того, что они до этого там имели, и имел там СССР", - рассказал он.
Катков добавил, что должна идти речь о большом количестве средств поражения – дроны, ракетное дальнобойное вооружение.
"Будет необходимость перекрытия паромных переправ. Если Крымский мост будет окончательно выведен из строя – на мой взгляд, к этому они были готовы еще с первых дней полномасштабной войны. Они привлекли в Крым дополнительные большие десантные корабли. В Бердянске сейчас около десяти БДК остается. Они в случае уничтожения Крымского моста могут взять на себя задачи по перевозке необходимых вещей для поддержания собственной обороноспособности. Существуют систематические случаи, когда уничтожаются стратегические важные объекты. Аэродром Саки, крупнейший в Крыму нефтеперевалочный терминал в Севастополе. Речь идет не о количестве ПВО, а о количестве целей, которые нужно поразить", - подытожил эксперт
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