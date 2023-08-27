Крым освободит не F-16, а хорошо вооруженный пехотинец, - полковник Грант

Сейчас вы находитесь с определенной миссией в Украине. Как вы оцениваете подготовку Украины по многим разным направлениям, по которым страна должна готовиться к сложным осенним сценариям.

Пока это очень сложный момент, потому что я не думаю, что с точки зрения подготовки было сделано столько, сколько хотелось бы. Но из дискуссий я чувствую, что в обществе и правительстве все больше появляется понимание, что это может быть долгая война. И вероятный сценарий на осень включает в себя возможность того, что мы не прорвемся. И что это просто станет долгим медленным продвижением на юг. И это самое главное. Наши люди недостаточно готовятся к этому, так что если мы хотим продолжить эту борьбу зимой, нам нужно гораздо больше живой силы, гораздо больше подготовленных солдат.

По моему визиту в Украину, в Киев, где я сейчас и нахожусь, скажу, что я приехал сюда, чтобы увидеть финских офицеров запаса, которые готовят украинских сержантов и инструкторов на полигоне. У меня уже была возможность увидеть полигон, пообщаться с командиром полигона и понаблюдать, как финские солдаты проводят тренировки. Я убедился, что тренировки проходят очень успешно и очень высоко, и надеюсь, что Финляндия продолжит присылать своих инструкторов. Они волонтеры, и фактически все являются офицерами запаса. Некоторые из них были на передовой, воевали в составе международного легиона, потом поехали домой в Финляндию, а затем вернулись, чтобы тренировать украинских солдат. Мне было очень приятно видеть процесс своими глазами. А вчера у меня была возможность пообщаться с офицерами Сухопутных войск о том, что я увидел, и о том, как мы можем улучшить подготовку на полигонах. Это ключевые вещи, которые я делал, и завтра проведу еще несколько встреч.

Давайте поговорим о сценарии потенциальной долгой войны. Россияне возможно готовятся к мощному контрнаступлению в конце осени.

Затрудняюсь ответить, потому что это зависит от того, сколько солдат они смогут найти и насколько качественно они смогут их подготовить. Я имею в виду, что сейчас у них нет запасных солдат. Линия фронта довольно тонкая, даже несмотря на то, что они наступают на север и вокруг Бахмута, она все еще намного тоньше, чем раньше. У них гораздо меньше артиллерии, чем было раньше.

Поэтому главное, что они смогут привлекать – это тела живых людей, мясо, если хотите. И даже если они пополнят свой человеческий ресурс, что они постараются сделать? Не думаю, что они будут готовы к осени, скорее ближе к середине зимы.

Но тогда они будут блокировать живой силой наступление на юге, пытаясь создать больше точек наступления на севере страны, ведь их цель на северо-востоке – оттянуть все имеющиеся резервы с юга, чтобы обороняться в районах на северо-востоке, вокруг Бахмута и дальше на север. И если их подкрепление солдатами окажется достаточным, возможно, они смогут открыть еще одну линию фронта вокруг Харькова и Сум. Впрочем, важно, что у них нет подготовленных солдат, у них есть только тела, а это значит, что чем больше Украина сможет подготовить и научить, тем больше шансов у них остановить прорыв обычных масс. От России чего-то разумного ждать не стоит. Это будут медленные и постоянные убийства, потому что это все, что они способны в данный момент.

А какая ситуация с предоставлением Украине критически важной военной помощи, особенно той, которая может поразить логистические центры россиян?

Если говорить о самолетах F-16, то никто не знает, когда они появятся. Это тщательно охраняемая тайна, о которой не знают ни специальные советники, ни кто-либо другой. И на это есть веские причины, ведь Россию следует застать врасплох, а не когда она в полной боевой готовности. Истребители F-16 будут использованы неожиданно и доминирующим образом, для этого следует соблюдать осторожность, говоря о том, когда это произойдет.

Что касается ракет дальнего радиуса действия, то они однозначно будут. Я не знаю когда, но вы точно их получите.

Хочу сказать одну важную вещь: для меня важнее не просто способность попадать боеприпасами в тыл противника, а способность пехоты совершать прорыв. Для этого пехота также нуждается в лучшем оснащении, больше приборов ночного видения, больше БПЛА и больше возможностях для косвенного огня. Суть в том, что вам не удастся добраться до Мелитополя и Крыма на F-16. И дальнобойное оружие туда не достанет. Туда можно добраться только пехотой. И сейчас эта пехота очень хорошо воюет, но какой ценой.

Итак, если вы хотите прорваться в Крым и разбить Россию, нужно лучше экипировать пехоту. Соглашаюсь, что F-16 окажут мощную воздушную поддержку. Это почти наверняка остановит полеты российских самолетов, но не остановит беспилотников. F-16 не остановят беспилотники. Поэтому следует сместить фокус на производство противодронового оборудования и средств радиоэлектронной борьбы, потому что угрозу с воздуха можно ликвидировать в воздухе. Важно, что если не останавливать беспилотники, пехота будет оставаться чрезвычайно уязвимой, продвигаясь вперед. Должен быть баланс в мышлении и деятельности, баланс между большими системами и мелочами, которые нужны солдатам, чтобы выжить и воевать.

Россия наращивает в большом количестве производство не слишком технологичных дронов. Украина также должна увеличивать производство дронов. На юге ВСУ имеют определенные успехи в разборе оборонительной линии окупантов. Какие там перспективы?

Хотя вы говорите, что мы можем взять Крым. Реальность такова, что Россия никогда не отдаст Крым, если украинские солдаты туда не зайдут. Даже если разрушить Крымский мост, они будут использовать лодки, корабли и все что угодно в попытках доставить припасы, потому что это действительно важно для Путина. Солдаты в Крыму могут сдаться. Но сама Россия не собирается сдавать Крым, пока ее окончательно оттуда не выгонят. А это значит, что вы должны ввести туда своих солдат.

На днях мы видели первую успешную операцию в Крыму. Было ли задействовано ГУР, или это была морская пехота – не знаю. Но это была первая высадка в Крыму с нанесением потерь противнику. Надеюсь, что таких операций будет больше, потому что такие вещи создают напряжение внутри Москвы. И именно это напряжение нужно для того, чтобы посеять неопределенность в окружении Путина.

Потому что чем больше неопределенность, тем больше вероятность, что внутри Москвы произойдет смена режима. Ведь неопределенность – это то, чего они боятся больше всего.

ВСУ войдут в Крым. В этом нет никаких сомнений. И вы правы, пока мы не отвоюем Крым, всегда будут проблемы с экспортом зерна, с портами в Одессе и со всем остальным. Невозможно обеспечить безопасность поставок для Украины из Черного моря без контроля Крыма, и это очень важно. Россия будет пытаться замедлить все на юге, сосредоточив максимальное наступление на северо-востоке. Это будет подлинное испытание для Генерального штаба. Возможно, вам придется потерять некоторые позиции на севере, но юг сейчас важнее.

Недавно в Украину приезжал начальник генштаба Великобритании адмирал сэр Энтони Радакин. Что он привез Украине или о чем приехал поговорить?

Первой темой для обсуждения всегда является то, как продвигается война, потому что Великобритания хочет иметь четкое представление о происходящем и особенно о том, что происходит с помощью и системами, которые Великобритания уже предоставила. Недавно мы предоставили танки Chieftain, а также САУ AS 90, которые являются действительно отличным оборудованием, и я знаю, что они уже задействовались в нескольких местах. Так что адмирал хотел узнать об этом. Он также услышал от Залужного, чем можно помочь Украине? Какое оборудование нужно? Какая необходима поддержка? Я имею в виду, что Великобритания уже подготовила 20 000 украинских военных, что является огромным объемом работы. Значительная часть нашей армии вовлечена в подготовку украинских солдат. В последнее время боевую обучение проходят морские пехотинцы, подготовка которых достаточно продолжительна и сложна.

В конце концов, британский министр обороны хотел заверить Залужного, что Великобритания останется с Украиной и никуда сбегать не собирается. Я не слышал никаких разговоров о том, что Великобритания устала. Мы понимаем, что есть некоторые проблемы с коррупцией и подготовкой, что не хватает боеприпасов. Соединенное Королевство будет делать все возможное, чтобы продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно. И для этого есть межпартийная поддержка в парламенте. Речь идет не об одной партии, а обо всех палатах парламента, которые очень позитивно настроены по поддержке Украины. Это были его главные месседжи.

Насколько массированными могут быть осенью ракетные и авиационные атаки? Возможно у вас есть предположение, как будут действовать россияне осенью? Как они могут использовать собранные ресурсы?

Их цель вам прекрасно известна – создать террор. Они также понимают, что оборона Киева сейчас очень сильна. Но они и их шпионы в Украине будут искать слабые места, в частности города, не имеющие такой хорошей противовоздушной обороны. И я думаю, что с наступлением осени и зимы, когда они будут активно атаковать, они будут пытаться распространить террор как можно дальше. Запорожью и Днепру пришлось нелегко, но россияне в качестве своей мишени будут рассматривать и другие города, на которые они еще не нападали.

В прошлом году основной удар пришелся на энергосистему. Подозреваю, что с наступлением зимы они снова начнут концентрироваться на электроэнергии. Но до этого все будет так, как сейчас. К осени они будут поражать школы, гостиницы, больницы, а затем снова вернутся к энергетическому сценарию.

Как, по-вашему, должны действовать украинские военные, когда они наносят удары по военной инфраструктуре врага? Чего при сегодняшних обстоятельствах россияне боятся больше всего? А также чего боятся наши союзники, так долго затягивающие вопросы по выделению авиации?

Здесь много вопросов, которые нужно раскрыть. Во-первых, вы должны иметь конкретную стратегическую пользу от атак по объектам на российской территории. Нет никакой пользы в том, чтобы просто уничтожить один самолет. Это всего лишь тактическая атака. И если вы собираетесь запустить беспилотник в Россию, нет смысла совершать тактическую атаку только на один самолет. Это вообще не влияет на ход боя. У России еще сотни самолетов, которые она еще не задействовала. Гораздо важнее делать России такие вещи, следствием которых будет закрытие гражданских аэродромов. Мы уже проходили через это. Если вы начнете атаковать гражданские аэродромы, неважно где, все авиакомпании должны прекратить полеты. Это оказало бы значительное влияние на Россию.

Достаточно закрыть три-четыре важных места вблизи границ, до которых мы можем добраться с помощью беспилотников, и вся международная поддержка полетов самолетов в Россию и из России кардинально изменится.

Это будет иметь огромный эффект. Поэтому нам нужно больше сосредоточиться на понимании того, какого эффекта мы хотим достичь. Когда дрон попадает в какую-то высотку в Москве, это может вызвать ужас, но это также может закалить россиян, и их рвение убивать украинцев может разгореться. Необходимо нацеливаться на разрушение бизнеса и их образ жизни, потому что это гораздо важнее, чем просто поражать несколько небольших целей.

Чего опасаются в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине? Сначала они боялись ядерной атаки, но я думаю, что сейчас нет. Люди понимают, что со стороны Путина было бы глупо прибегнуть к ядерным действиям, что могло бы оказать большее влияние на всех его олигархов и их семьи, живущие в Европе и Америке. Он не может позволить себе подставить их. Ядерный вариант – это неразумный вариант, потому что тактическое ядерное оружие кардинально не повлияет на изменение поля сражения. Оно ведь никогда не было предназначено для этого.

Что касается стратегического ядерного оружия, то оно может изменить в мире все. Трудно представить, что такие страны BRICS как Бразилия, Китай, Южная Африка и Индия хотели бы стать свидетелями ядерной перестрелки. Мир не готов к этому и они не готовы к этому, и они будут говорить об этом России и Путину. Поэтому думаю, что этот вариант не актуален.

По-моему, больше ядерного оружия Америка боится того, что будет дальше. Что же будет дальше? Россия распадется, и мы увидим восемь стран с ядерным оружием? Возможно восемь или девять народов, с которыми нам придется иметь дело? Лично я считаю глупыми такие опасения, потому что государства Центральной Азии фактически принесли стабильность в регион. Так же было бы и если бы распалась Россия. Мы увидели бы стабильность в регионе со стороны многих из этих стран, потому что они действительно хотели бы иметь хорошие отношения с Западом, вместо того, чтобы с ним воевать.

Следовательно, опасения Америки относительно распада России безосновательны. Ситуация была бы значительно лучше той, в которой мы находимся сейчас. Но проблема в том, что США находятся очень далеко от Европы, и, возможно, у них нет того ощущения, которое есть у многих людей в Европе, странах Балтии и Украине относительно того, что происходит сейчас и будущего.

Что, по вашему мнению, будет происходить в российском командовании после гибели Пригожина и других вагнеровцев.

В любом случае, Пригожина уж точно не будет. Он или мертв, или жив, но если он жив, его мы больше не увидим. Не думаю, что он жив, но если все это сговор, то он не будет высовываться, тратя тихонько свои деньги, живя где-нибудь в Африке. В Россию дорога ему закрыта, потому что есть слишком много людей, которые хотели бы его убить. Вряд ли вагнеровцы так просто перейдут под командование Министерства обороны России. С военными им всегда было нелегко. Их недолюбливали, потому что они в чем-то лучшие солдаты. Они сильнее, жестче, и на них не действует военная дисциплина. Они были верными псами Пригожина и его начальства. Нам остается ждать, что же с ними в конце концов произойдет. Сегодня я прочитал, что некоторые из группы Вагнера уже публично заявили, что хотят отомстить. Если Пригожина убили, значит, они хотят что-то сделать в ответ. Так что со стороны вагнеровцев может быть много интересного в ближайшие дни.

Говоря о Шойгу и Герасимове - это всего лишь пара офицеров-клоунов. Ни один из них не является качественным военным офицером. Шойгу вообще не военный офицер, даже если он носит генеральскую форму. Мы фактически смотрим на двух людей, которые борются за свое выживание. Странно, что Путин сохранил их, но это указывает на то, что Путин ценит лояльность гораздо больше эффективности. Этим двоим удалось выжить, ужасно играя свою роль. Я думаю, что если они так долго протянули, то протянут еще дольше. И все же на каком-то этапе люди в окружении Путина станут говорить, что этого недостаточно. Мы ведем войну. Мы теряем много людей. Хотя им и плевать на людей, но это аргумент. Мы теряем деньги. Именно денежный довод станет ключевым фактором недовольства.

Итак, скоро увидим, что будет с вагнеровцами, а также какими будут потуги Шойгу и Герасимова в попытках их обуздать. Следующие две недели обещают быть очень интересными для всех нас.