Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Крым и город Севастополь мировым сообществом не признаны российской территорией. В Крыму находится Черноморский флот ВМФ России, который является главным кулаком, который бьет по нам каждый день. Если нам дадут средства, которые позволят потопить не только "Москву", но и Черноморский флот РФ, то мы разрешим вопрос безопасности городов Украины. Мы также косвенно поможем Европе уберечь себя от предстоящего конфликта с Россией", - отметил Хара.

По мнению эксперта, то, что американцы не хотят давать нам дальнобойное оружие, является большой ошибкой.

"Мне кажется, что это большая ошибка наших партнеров, прежде всего американских, что они дают нам средства, к примеру ПВО. Но говорят, что не надо бить по территории России. Более разумно, нанести удар по накоплению сил и средств РФ, или же по платформах, на которых наносятся удары по Украине", - отметил Александр Хара.

8 мая заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов выразил мнение, что россияне готовятся к тому, что ВСУ будут увольнять Херсонщину , поэтому стягивают на север Крыма подразделения ПВО.

10 июля генерал-майор запаса Виктор Чумак рассказал, что Севастопольская бухта и Крымский мост вполне легитимны для Вооруженных сил Украины.

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