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Крым на 10-15 лет останется без воды в случае подрыва Россией Каховской ГЭС, - Данилов

25 октября, 2022 вторник
16:44
война с Россией Алексей Данилов

Временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, в случае взрыва Каховской ГЭС российскими войсками

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

"Придется подождать и посмотреть, но если они все же взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет лет на 10-15, а может, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - сказал он.

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Кроме того, Данилов также напомнил, что российская армия заминировала Каховскую дамбу "большим количеством взрывчатки". Также выразил уверенность, что помощь Великобритании Украине продолжится во время работы нового премьера.

"Я более чем уверен, что следующий премьер-министр сделает то же для нашей страны, что сделали Джонсон и Трасс, и это будет продолжением большой помощи, оказываемой народом Великобритании", - отметил он.

  • Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • 21 октября стало известно, что аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что подрыв плотины Каховской ГЭС больше навредит российским войскам на левом берегу Днепра.

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Украина
Крым
оккупированные территории
Каховка
Алексей Данилов
Великобритания
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