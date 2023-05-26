Крым можно деоккупировать без сухопутной операции, - военный эксперт Черник

Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Петр Черник.

"Может ли Крым быть деоккупирован без сухопутной операции? На мой взгляд, может. Для этого нужно очень много авиации. F-16 могут применять такие дальнобойные ракеты как AGM-158. Дальность до 910 км. С помощью этих ракет разрушаем Крымский мост, выбиваем , все двигающееся к ним в части логистики по морю.А дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух", такие как AIM-120 AMRAAM (дальность до 180 км), закрываем над Крымом небо.И всю логистику и инфраструктуру за несколько недель перемалываем при наличия большого количества ракет. Доходим до точки, когда там все истощается. Воюет не техника, а люди. Когда там все будет истощено, то мероприятие наших сухопутных войск только вопрос времени", - считает он.