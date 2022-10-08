"Крым, мост, начало": Подоляк о пожаре на Крымском мосту
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявления, что все незаконное в оккупированном Крыму должно быть разрушено
Об этом Подоляк написал в twitter .
Таким образом, он отреагировал на взрыв на Крымском мосту в оккупированной Керчи, который произошел 8 октября.
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупировано Россией - изгнано", - написал Подоляк.
- 8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту , оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину.
- Из-за взрыва на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин поручил создать для расследования правительственную комиссию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное