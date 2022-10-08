Об этом Подоляк написал в twitter .

Таким образом, он отреагировал на взрыв на Крымском мосту в оккупированной Керчи, который произошел 8 октября.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупировано Россией - изгнано", - написал Подоляк.

8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту , оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину.

Из-за взрыва на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин поручил создать для расследования правительственную комиссию.

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