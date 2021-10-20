Крым как "часть" РФ на карте Apple Music МИД Украины поручил посольству в США разобраться

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина .

Он отметил, что МИД уже поручил посольству Украины в США обратиться в компанию Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", - подчеркнул Николенко.

Напомним, в приложении от Apple Music для артистов оккупированный Крым "включили" в состав России .

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