Крым как "часть" РФ на карте Apple Music МИД Украины поручил посольству в США разобраться
Министерство иностранных дел Украины уже поручило посольству в США разбираться в ситуации, где Apple Music для артистов "включил" оккупированный Крым в состав России
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина .
Он отметил, что МИД уже поручил посольству Украины в США обратиться в компанию Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.
"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", - подчеркнул Николенко.
- Напомним, в приложении от Apple Music для артистов оккупированный Крым "включили" в состав России .
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