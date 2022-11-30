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OPINION

Крым или Курилы: что дороже России?

Игорь Гулик
30 ноября, 2022 среда
20:08
Мнение

Весной этого года Путин планировал вторжение не в Украину, а в Японию

Вопрос, казалось бы, лишен смысла. Но, по-моему, то же можно было сказать еще год назад, размышляя над перспективами российского вторжения. И наконец, что слышали мы от власти в конце 2021-го? О шашлыках и полном взаимопонимании с Москвой?

Поэтому не следует так легкомысленно относиться к самым невинным предположениям. Лучше подумать, что может стать импульсом для того, чтобы они вдруг превратились в проблему.

В последние дни на Западе вдруг заговорили, что возвращение оккупированного Россией Крыма будет стоить Украине большой крови. К примеру, The Economist отмечает, что "Военные операции в Крыму, как правило, заканчиваются тысячами погибших: только за последний век сотни тысяч пали, прежде всего в гражданской войне в России и Второй мировой войне, не говоря уже об огромных жертвах во время Крымской войны 1850-х годов… Военные эксперты, хорошо знающие рельеф полуострова, отмечают, что топография полуострова должна заставить Украину задуматься".

Почему именно сейчас Запад озаботился ценой возвращения Крыма? Не потому ли, что Москва усиленно продвигает свой "миротворческий нарратив"? Продвигает не только квази-дипломатическими путями, но и Калибрами и Искандерами по украинской гражданской инфраструктуре.

С этим мнением трудно не согласиться. В то же время отсылка к временам Крымской войны не очень корректна, учитывая современные возможности войска. О "сюрпризах" в процессе деоккупации полуострова уже говорят украинские стратеги. В частности, генерал Забродский сказал The Economist: "Существуют другие "интересные" возможности для маневра общевойсковыми силами с использованием сухопутных войск, морских десантов и воздушных атак".

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Однако… Почему именно сейчас Запад озаботился ценой возвращения Крыма? Не потому ли, что Москва усиленно продвигает свой "миротворческий нарратив"? Продвигает не только квази-дипломатическими путями, но и Калибрами и Искандерами по украинской гражданской инфраструктуре. Только бы всадить на стол переговоров Зеленского и К, причем через посредников, играющих на стороне Кремля, и без участия других членов антипутинской коалиции. Не оставляя, однако, первоначальных целей "специальной операции".

Конечно, в Европе и в Америке есть круги, заинтересованные в "замирении" Киева и Москвы, — несмотря на условия, даже потерю Украиной своих территорий. Но грош цена такому миру, потому что он фактически будет означать отложенную войну, которую Россия разрешит, как только собрав нужные силы.

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Кстати, будет воевать она не только в Европе. Американское издание Newsweek недавно обнародовало сенсационное известие, что весной этого года Путин планировал вторжение не в Украину, а в Японию. Newsweek ссылается на письмо от 17 марта, которое получил российский правозащитник и журналист Владимир Осечкин. Агент ФСБ на псевдо "Ветер перемен" написал: "Уверенность в том, что страны (Россия и Япония.Ред.) войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина – сценарий особо не изменился...".

"Ветер перемен" назвал точные позиции российских вертолетов, ожидавших сигнала для атаки на Японию. Россия даже начала готовить общество к войне с Японией. В августе 2021 года ФСБ рассекретило информацию, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы пытали граждан СССР. В сентябре Россия расторгла соглашение с Японией о безвизовом въезде на Южные Курилы.

Почему Путин сменил вектор удара – неизвестно. Возможно, его разуверили в дальневосточной авантюре китайские "товарищи", желавшие "режима тишины" для "решения тайваньского вопроса". А, возможно, кремлевский босс вспомнил о последствиях русско-японской войны начала прошлого века, когда катастрофа Цусимы разразилась первой русской революцией.

Россия даже начала готовить общество к войне с Японией. В августе 2021 года ФСБ рассекретило информацию о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы пытали граждан СССР. В сентябре Россия расторгла соглашение с Японией о безвизовом въезде на Южные Курилы

Но главное, — и это подчеркивает автор письма, — "война была неизбежной для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства".

Это "маниакальное желание" не пошло с дымом. Путин продолжает рассматривать войну как едва ли не единственный способ удержать власть. Причем, война с Японией не требовала бы особых дипломатических формальностей – страны до сих пор не подписали мирный договор после завершения Второй мировой.

Но… Если Запад так тревожит цена возвращения украинского Крыма, то почему бы ему не использовать козырь Курильской гряды как средство давления на Москву.

И вообще, только Путину, Шойгу и Господу Богу, пожалуй, известно, сколько еще таких планов "Барбаросса" и против каких стран пылятся в сейфах генерального штаба РФ.

Поэтому Крым и Донбасс должны быть возвращены Украине. Может быть, и небольшой ценой. Российский политолог Иван Преображенский считает, что россияне не взбунтуются, если Путин решит покинуть Крым. Потому что им уже плевать. "Если Путин не удержит Крым военным путем, то российское общество не будет протестовать против него и примет это как должное", — говорит он.

Добавлю, — российскому обществу придется "принять как должное" полное поражение со всеми вытекающими последствиями. И заплатить полностью за авантюры избранного им диктатора.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Новости
Крым
Япония
Владимир Путин
война с Россией
Курильские острова
наступление ВСУ
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