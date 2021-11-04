"Крым и Севастополь навсегда с Россией": Путин сделал заявление во время визита на оккупированный полуостров. МИД Украины протестует

Об этом передает ТАСС.

"Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей всего нашего народа", - сказал Путин.

Он провозгласил это во время празднования Дня народного единения.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с таким заявлением.



"Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ", - говорится в сообщении.

Также говорится, что Россия должна выполнять международно-правовые обязательства и прекратить совершать преступления и нарушать права человека.

"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", - подчеркнули в министерстве.