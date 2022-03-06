Крым и "ЛДНР". Арахамия назвал две нерешенные проблемы на переговорах с Россией, - FoxNews
Россия настаивает на том, чтобы Украина признала независимыми так называемые "народные республики" и не задавала вопроса оккупированного полуострова. Это неприемлемо для украинского общества
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил американскому телеканалу FoxNews, что в переговорах с Россией по прекращению войны есть два проблемных вопроса. В частности, о Крыме и признании "ЛДНР". Об этом информирует Еспресо.TV .
"Единственные проблемы, по которым практически невозможно договориться, – это Крым и так называемые республики, которые, – Россия настаивает на том, – чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества", – заявил Арахамия.
При этом политик добавил, что украинская делегация не знает, как решить эти вопросы, но утверждает, что украинская делегация не готова пойти на компромисс по поводу территориальной целостности Украины в ходе переговоров.
"Я не думаю, что у нас сейчас есть выбор, чтобы даже обсуждать какие-то модели, где мы признаем эти территории. Наша позиция жесткая. Мы готовы обсуждать любые другие динамические варианты, но не признание этих территорий", - пояснил Арахамия.
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