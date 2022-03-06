Крым – это Украина. Жители Чонгару требовали от оккупантов убираться прочь
Жители села Чонгар Херсонской области вышли на митинг против россиян с требованием убираться из Крыма
Видео обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.
"Жители Чонгара под флагами крымских татар и Украины требовали от оккупантов убираться из Крыма. Потому что Крым – это Украина", - говорится в сообщении.
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