"Крым - это Украина": Великобритания осудила решение РФ провести перепись населения на оккупированном полуострове
Посольство Великобритании в Украине выступило с заявлением о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне решения России провести перепись населения в оккупированном Крыму
Заявление опубликовано на Twitter-странице дипломатического учреждения.
Великобритания отмечает, что Крым остается украинской территорией несмотря на меры оккупантов.
"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.
Ранее российскую перепись населения в Крыму осудили Украина, ЕС , США и Румыния.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Оккупанты также решили провести перепись в Крыму.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное