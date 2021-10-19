"Крым - это Украина": Великобритания осудила решение РФ провести перепись населения на оккупированном полуострове

Заявление опубликовано на Twitter-странице дипломатического учреждения.



Великобритания отмечает, что Крым остается украинской территорией несмотря на меры оккупантов.



"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.



Ранее российскую перепись населения в Крыму осудили Украина, ЕС , США и Румыния.



Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Оккупанты также решили провести перепись в Крыму.