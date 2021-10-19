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"Крым - это Украина": Великобритания осудила решение РФ провести перепись населения на оккупированном полуострове

19 октября, 2021 вторник
17:17
война с Россией

Посольство Великобритании в Украине выступило с заявлением о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне решения России провести перепись населения в оккупированном Крыму

Заявление опубликовано на Twitter-странице дипломатического учреждения.

Великобритания отмечает, что Крым остается украинской территорией несмотря на меры оккупантов.

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Ранее российскую перепись населения в Крыму осудили Украина, ЕС , США и Румыния.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Оккупанты также решили провести перепись в Крыму.

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