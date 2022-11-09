Об этом Ходжес рассказал в интервью 24 каналу .

По словам генерала, он верит, что до конца следующего лета Украина освободит оккупированный россиянами Крым.

"Украинское контрнаступление началось в сентябре. Все эти события следует рассматривать в пределах одной картины, где правое крыло контрнаступления – в Херсоне, а левое – продвигается в сторону Мариуполя. Обе эти линии нацелены в конце концов на Крым. Крым – это приз. И я верю, что Крым освободят до конца следующего лета. До того момента украинцы будут оттеснять российские силы, уничтожать российскую логистику", - сказал Ходжес.

Он также убежден, что черноморский флот РФ не помешает наступлению ВСУ.

"Российский флот будет прятаться вокруг Крыма, потому что очень боится приближения украинских дронов или украинских противокорабельных ракет. А у Украины при этом всем даже нет флота. То есть это еще раз показывает, насколько все плохо для россиян. Это, по моему мнению, то, что ждет нас впереди. Конечно, критически важно, чтобы британцы, американцы и немцы продолжали поставлять Украине все необходимое", - отметил Ходжес.

Пока же он обратил внимание, что россияне готовятся к обороне Херсона.

"Россияне готовят линию обороны на обоих берегах Днепра. Они строят новую линию обороны на левом берегу Днепра, где у них лучшие позиции. Когда украинцы зачистят Херсон на правом берегу, то смогут подтянуть туда HIMARS и уничтожать российскую логистику и оборонные сооружения поближе к Крыму. И это будет хорошо. Но все же нужно еще перебраться через реку. Генштаб, конечно, в курсе всего этого и подойдет к следующей фазе так же взвешенно, как делал это раньше", - убежден Ходжес.

8 ноября Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года.

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