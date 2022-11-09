"Крым - это приз": генерал США Ходжес спрогнозировал, как будет разворачиваться контрнаступление ВСУ
Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины может завершиться летом 2023 года освобождением оккупированного Крыма
Об этом Ходжес рассказал в интервью 24 каналу .
По словам генерала, он верит, что до конца следующего лета Украина освободит оккупированный россиянами Крым.
"Украинское контрнаступление началось в сентябре. Все эти события следует рассматривать в пределах одной картины, где правое крыло контрнаступления – в Херсоне, а левое – продвигается в сторону Мариуполя. Обе эти линии нацелены в конце концов на Крым. Крым – это приз. И я верю, что Крым освободят до конца следующего лета. До того момента украинцы будут оттеснять российские силы, уничтожать российскую логистику", - сказал Ходжес.
Он также убежден, что черноморский флот РФ не помешает наступлению ВСУ.
"Российский флот будет прятаться вокруг Крыма, потому что очень боится приближения украинских дронов или украинских противокорабельных ракет. А у Украины при этом всем даже нет флота. То есть это еще раз показывает, насколько все плохо для россиян. Это, по моему мнению, то, что ждет нас впереди. Конечно, критически важно, чтобы британцы, американцы и немцы продолжали поставлять Украине все необходимое", - отметил Ходжес.
Пока же он обратил внимание, что россияне готовятся к обороне Херсона.
"Россияне готовят линию обороны на обоих берегах Днепра. Они строят новую линию обороны на левом берегу Днепра, где у них лучшие позиции. Когда украинцы зачистят Херсон на правом берегу, то смогут подтянуть туда HIMARS и уничтожать российскую логистику и оборонные сооружения поближе к Крыму. И это будет хорошо. Но все же нужно еще перебраться через реку. Генштаб, конечно, в курсе всего этого и подойдет к следующей фазе так же взвешенно, как делал это раньше", - убежден Ходжес.
- 8 ноября Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 39.16Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное