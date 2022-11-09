Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Война - это всегда путь обмана. Хочу напомнить о блестящей Харьковской операции, которую провели Вооруженные Силы Украины. Операцию, которую на самом деле мало кто смог спрогнозировать и увидеть. Поэтому где состоится настоящая концентрация удара и сосредоточение сил и средств угадать невозможно", - объяснил Чернык.

Военный эксперт считает, что деоккупировать Крым дипломатическим путем невозможно.

"Главной стратегической целью для Украины является освобождение всех временно оккупированных территорий. И я не верю ни в какие дипломатические договоренности по Крыму как таковые. Вообще очень ложный нарратив, что дипломаты что-то решают. Дипломаты являются лишь посредниками между центрами силы и теми людьми, которые на самом деле принимают решения. Крым может быть освобожден только военным путем", - добавил он.

8 ноября бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью Радио Свобода заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года

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