Крым будет освобожден только военным путем. Дипломатия здесь не поможет, - эксперт Чернык
Военный эксперт Петр Чернык убежден, что Украина может деоккупировать временно оккупированный полуостров Крым только вооруженным путем
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Война - это всегда путь обмана. Хочу напомнить о блестящей Харьковской операции, которую провели Вооруженные Силы Украины. Операцию, которую на самом деле мало кто смог спрогнозировать и увидеть. Поэтому где состоится настоящая концентрация удара и сосредоточение сил и средств угадать невозможно", - объяснил Чернык.
Военный эксперт считает, что деоккупировать Крым дипломатическим путем невозможно.
"Главной стратегической целью для Украины является освобождение всех временно оккупированных территорий. И я не верю ни в какие дипломатические договоренности по Крыму как таковые. Вообще очень ложный нарратив, что дипломаты что-то решают. Дипломаты являются лишь посредниками между центрами силы и теми людьми, которые на самом деле принимают решения. Крым может быть освобожден только военным путем", - добавил он.
- 8 ноября бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью Радио Свобода заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года
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