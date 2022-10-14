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Крылья вырастают, когда видишь настроение наших воинов – Порошенко привез десантникам на Донбасс подарки

14 октября, 2022 пятница
15:37
Общество

Петр Порошенко поздравил защитников и защитниц Украины, находясь в 79-й десантно-штурмовой бригаде на Донбассе

Об этом передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Пятый президент сказал, что Вооруженные Силы Украины обладают абсолютной, беспрецедентной поддержкой всего общества, которое объединилось ради победы над агрессором.

"Ничего важнее украинской армии для украинцев не существует. Они – наши защитники, они – лучшие дипломаты. И сегодня украинский народ полностью поддерживает армию, делает для нее все возможное", – подчеркнул Порошенко.

"Мы сегодня встречаем этот день на Донбассе, на восточном фронте вместе с одной из десантных бригад. "Шилды" наши находятся в надежных руках, получили боевое крещение и помогают освобождать украинскую землю. Мы приехали не с пустыми руками. Для врага грядущая зима должна стать адской. А для Вооруженных Сил Украины должна быть теплой. И поэтому приехавшие грузовики DAF привезли спальники, зимнюю форму, флисовые кофты, привезли печки, генераторы. Все украинцы без исключения делают все возможное для того, чтобы поддержать армию", – заметил он.

"Крылья вырастают, когда я вижу настроение наших украинских воинов. Они очень благодарили за "Шилды", которые мы с вами собрали, доставили, они подтверждают, что это действительно уникальные машины, просят еще. Мы сегодня уже думаем, какую еще бронетехнику доставить нашим воинам", – сказал Порошенко.

"В таком сотрудничестве победа будет неотвратимой. Украина едина. В стране нет разделения на власть и оппозицию – в стране есть единство. Есть украинский народ, который поддерживает Вооруженные Силы Украины, защитников Украины, победителей", – отмечает Петр Порошенко.

"Только что здесь в небе были наши украинские самолеты. А в самолетах есть система определения «свой-чужой». День защитников и защитниц Украины, 14 октября, является системой идентификации для украинцев – свой или чужой. Чужой, если празднует имперский праздник врага, праздник агрессора 23 февраля. Настоящие украинцы по всему миру друг друга поздравляют 14 октября. Сегодня этот праздник всенародный. Сине-желтый. Наш", - резюмирует пятый президент.

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Петр Порошенко
война с Россией
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