Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение
Обзор

Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение

Роман Яворський
7 сентября, 2023 четверг
20:00
Статьи

Российский ракетный террор стал неотъемлемым атрибутом жизни украинцев, а крылатая ракета Х-101 – одним из главных средств такого террора. Обычно за одну массированную атаку агрессоры выпускают несколько десятков Х-101 по украинской инфраструктуре

Еспресо рассказывает о технических характеристиках ракеты, сколько Х-101 еще осталось у рашистов и как Украине бороться с этой угрозой.

Кратко о том, что вы узнаете:

  • Что такое ракета Х-101 и каковы ее особенности
  • Ее тактико-технические характеристики
  • Как работает Х-101
  • Как ВСУ сбивают эти ракеты
  • Сколько в России ракет Х-101 и можно ли остановить их изготовление.

Что такое ракета Х-101 и каковы ее особенности

Х-101 (читается как "Ха-сто один") – это стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Ее разработало российское конструкторское бюро "Радуга" в 1995-2013 г.г. На вооружение ракету приняли 10 лет назад, а испытывали в Сирии – в основном для атак против гражданского населения. Есть также вариант этой ракеты с ядерной боеголовкой (Х-102).

Двигатель расположен внутри ракеты. Использует комбинированную систему наведения. Поначалу это инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а на конечном участке работает головка самонаведения. В отличие от ракет предыдущего поколения есть возможность изменения цели в процессе полета.

Х-101 – ракеты воздушного базирования. Запускают их с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые могут перевозить по 8-12 ракет каждый. Дальность полета – более 5,5 тыс. км, что позволяет запускать Х-101 из акватории Каспийского моря.

По официальным результатам испытаний, Х-101 имеет круговое вероятное отклонение (КВО) 7 метров на дальности 5500 км. Теоретически ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 метров. Впрочем, "высокоточность" российских ракет фигурирует, прежде всего, в российской пропаганде. Результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность, поскольку электронная компонентная база не соответствует заявленной. Эксперты ГУР МО показали, что новые ракеты оснащены электроникой, разработанной еще в 1960-х годах.

"Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями СССР" – говорилось в сообщении разведки.

Что касается цены ракет, то оценки очень разнятся. Издание Forbes Ukraine, пытаясь подсчитать, сколько обходятся рашистам обстрелы Украины, оценил одну ракету Х-101 в 13 млн долларов. Однако, по оценкам Defense Express, это вооружение обходится РФ в десять раз дешевле – 1,2 млн долларов за ракету.

ракетb Х-101

Тактико-технические характеристики

  • Длина – 7,45 м,
  • Диаметр – 0,74 м,
  • Размах крыла – 3 м,
  • Вес – до 2400 кг,
  • Масса боевой части – 400 кг,
  • Масса топлива – 1250 кг,
  • Максимальная скорость – 900 км/ч,
  • Крейсерская скорость – 720 км/ч,
  • Дальность полета – до 5500 км,
  • Навигация: на основе системы ГЛОНАСС.

Как работает Х-101

Инерционная система наведения, являющаяся базовой для ракеты Х-101, заключается в том, что ракета знает свои точные координаты во время пуска, а затем вычисляет свое положение исходя из расчетов скорости, времени, курса и других параметров. В материале Defense Express такую систему называют довольно низкоточной из-за погрешностей, набегающих за время ее работы, которые даже с применением самых современных технологий составляют около 3 метров в минуту полета. То есть для ракеты, которая находится в воздухе три часа, погрешность составляет более полукилометра.

Крылатая ракета использует также спутниковую навигацию, но из-за глушащих сигналы средств радиоэлектронной борьбы механизм не является абсолютно надежным.

"Более того, крылатые ракеты в свое время вообще летали без нее благодаря еще одной системе навигации - TERCOM. Суть TERCOM заключается в том, что ракета радиовысотомером сканирует под собой поверхность, получая данные по рельефу. Эти данные сравниваются с эталонной моделью, которая заложена в память ракеты и имеет привязку к координатам Проще говоря, ракета "знает", что в определенное время должна находиться в районе с определенным характерным рельефом. Осуществив сравнение поверхности с эталонной системой наведения, может обновить текущие координаты, обновить данные для инерциальной системы и "обнулить" погрешность", - объясняют военные аналитики.

Однако TERCOM хорошо работает при характерном, узнаваемом рельефе с перепадом высот. На равнинных участках его эффективность невысока. Поэтому была разработана система DSMAC, которая использует сравнение снимков участков с характерными объектами (например, водоемы, развязки дорог). Для того чтобы эта система работала успешно, нужны качественные изображения – как эталонное, так и сделанное ракетой во время полета. Но ночью DSMAC фактически не работает, а значит, и Х-101, оснащенные этой системой ночью малоэффективны.

Как ВСУ сбивают ракеты Х-101

Несмотря на то, что ракеты Х-101 ночью имеют значительно более низкую точность, захватчики в основном проводят обстрелы именно в это время суток. Вероятно, у рашистов просто нет актуальных снимков украинских территорий. Или причиной является то, что днем ВСУ эффективно уничтожают крылатые ракеты переносными зенитно-ракетными комплексами. А чтобы попасть в Х-101 из ПЗРК, воинам нужно эту ракету увидеть.

Впрочем, сбивают крылатые ракеты и в сумерках. Так 30 августа командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подевались эффектным видео уничтожения Х-101 из ПЗРК Stinger.

Были зафиксированы случаи, когда Х-101 сбивали даже из стрелкового оружия. В декабре мобильная огневая группа гвардейцев поразила шедшую на низкой высоте ракету из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов.

Еще успешнее с российскими ракетами сражается противовоздушная оборона. Чтобы обойти украинскую ПВО, агрессоры попытались модернизировать Х-101. Приблизительно с конца ноября 2022 года Силы обороны Украины замечали в обломках ракет устройства Л-504 для отстрела радиолокационных ловушек. Впоследствии на ракеты Х-101 начали устанавливать тепловые ловушки, чтобы отворачивать ракеты от переносных ЗРК на этапе полета.

Тем не менее, украинская ПВО успешно работает против крылатых ракет. Так еще прошлым летом при обстрелах цели достигала лишь одна из восьми Х-101. Во время массового обстрела 15 ноября 2022 года Россия выпустила почти сотню ракет (в основном Х-101) по украинским объектам инфраструктуры. Тогда из 90 ракет было перехвачено более 70. По Киеву было сбито 18 ракет из 21 запущенной.

ракета Х-101

Фото: defence-ua

Еще легче работать украинской ПВО стало после получения западных систем противовоздушной обороны. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в апреле 2023 года назвал Х-101 несложной целью для комплекса Patriot. Скажем, 9 мая было сбито 23 из 25 ракет, а 13 июня – ПВО уничтожило все 13. 28 апреля 2023 года эффективность противовоздушной обороны также была высокой – защитники сбили 21 из 23 ракет. Однако в Умани Черкасской области ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них 5 детей. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина.

Сколько в России ракет Х-101 и можно ли остановить их изготовление.

Российская пропаганда утверждает, что Х-101 выполнена на новой технологической основе и имеет исключительно российскую комплектацию. Однако это утверждение было неоднократно опровергнуто разными источниками.

Издание The New York Times сообщало, что почти все современное российское военное оборудование, которое они исследовали, например радиостанции с шифрованием и лазерные дальномеры, было изготовлено из западных полупроводников. РФ продолжает производить ракеты, несмотря на санкции, призванные остановить это производство.

"То, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны", – говорится в материале .

Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что Россия использует для производства ракет Х-101 американские компоненты, закупаемые на гражданском рынке. Он считает, что важно исследовать цепь получения в РФ этих компонентов, чтобы усложнить дальнейшее производство крылатых ракет. В августе 2023 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ракетах Х-101, изготовленных в этом году, обнаружили около 30 иностранных микросхем.

"Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем", – сказал Ермак.

За 2022 год Россия смогла изготовить более 240 ракет Х-101. В начале 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил о производстве россиянами 30 крылатых ракет Х-101 ежемесячно, а в мае Defense Express писал уже о темпе производства в 35 ракет/месяц.

То, что Россия использует для обстрелов свежеизготовленные крылатые ракеты, имеет для Украины как положительный, так и негативный аспект, отмечают военные аналитики. Позитив состоит в том, что в России иссяк заготовленный перед войной запас ракет. Как отмечали в воздушных силах ВСУ, рашисты "использовали стратегический запас высокоточных ракет на трансформаторные будки", поэтому теперь Х-101 для обстрелов идут в бой фактически с заводских конвейеров. Плохие для украинцев новости заключаются в том, что, несмотря на все санкции, Россия до сих пор сохранила возможность производить крылатые ракеты.

оружие
военные силы Украины
Война с Россией
Военные новости
ракетний удар
Читайте также:
6 сентября, 2023 среда
"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ
Єнс Столтенберг
7 сентября, 2023 четверг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
Карта. Старомлинівка_0609
6 сентября, 2023 среда
Основные минные заграждения уже преодолены: боец ВСУ о ситуации на юге
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
7 сентября
20:52
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
20:50
Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приближается окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города. Колонка Сергея Згурца
20:27
British American Tobacco
Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
20:18
Эксклюзив
Армения
Глава Европейской партии Армении: страна завершает свои отношения с российской империей
20:05
OPINION
Папские шутки
20:04
ФСБ
В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net
19:43
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19:27
Паспорт гражданина Украины
Среди украинских беженцев стало больше взрослых мужчин, - исследование
19:15
Из-за угрозы РФ в Черном море: Болгария вооружит береговую охрану ракетами
18:49
Обновлено
В ГПСУ опровергли информацию о запрете выезда за границу для стоящих на военном учете женщин
18:30
Маск выключил Starlink возле Крыма, чтобы помешать атаке ВСУ, потому что боялся ответного ядерного удара Путина, - биограф
18:25
Из аэропорта временно оккупированного Симферополя вылетел иранский транспортный самолет, - СМИ
18:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
Почти 10% населения России пребывают в глубокой депрессии
18:02
На премию Вацлава Гавела номинировали главу Харьковской правозащитной группы
18:02
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем современной Украине политика памяти
17:53
Петиция к Зеленскому об открытии деклараций чиновников набрала нужные голоса за 3 часа
17:52
В Волгоградской области РФ на военный объект упал дрон, - росСМИ
17:43
Эксклюзив
Defense Express: дрон Saker Scout с искусственным интеллектом открывает эру мощных изменений на поле боя
17:34
В честь своего 15-летия Google Chrome получит новые функции и дизайн
17:27
Партнерский материал
"Ничего подобного ни в Украине, ни за границей нет": военные рассказали о применении на фронте новейшего БПЛА Punisher
17:21
США готовят новую партию кассетных боеприпасов для Украины, - NYT
17:18
Украина передала Турции предложение о работе "зернового коридора" без РФ
17:02
Ситуация на фронте, Бахмут, западное оружие и украинские реформы: о чем говорил экс-директор ЦРУ в Киеве
16:57
РФ рассылает украинцам в мессенджере Signal призывы сдаваться в плен оккупантам
16:52
США и Великобритания ввели санкции против 11 киберпреступников из российской группировки Trickbot
16:47
Оскар
Украинский комитет Оскара получил 5 заявок на отбор в номинацию "Лучший международный полнометражный фильм"
16:16
"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
16:11
Эксклюзив
"Предательство за 10 тыс. рублей": депутат райсовета рассказала, сколько платят оккупанты на псевдовыборах в Запорожской области
16:03
В результате подрыва плотины Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов питьевой воды, – Укргидроэнерго
16:00
OPINION
Юрий Бутусов
Надеюсь, что президент осудит это преступное голосование парламента
15:59
Украинский трейлер сериала "Люпен" вышел на Netflix
15:45
Игорь Коломойский
Коломойскому и 5 экс-чиновникам ПриватБанка объявили подозрение в завладении 9,2 млрд грн
15:25
Разведка США считает, что у Украины есть шансы прорвать российские линии обороны до конца года
15:24
Аналитика
Все об украинцах за границей: кто они, где и как их вернуть. Исследование
15:18
Российские захватчики готовят массовку для псевдоголосования на ВОТ
15:14
Министр финансов рассказал о приоритетах, рисках и ожидаемых изменениях в бюджете-2024
15:14
В Мексике отменили уголовное наказание за аборты
15:08
электроэнергиия
Укрэнерго вывела в аварийный ремонт сразу три блока ТЭС: ситуация в энергосистеме
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV