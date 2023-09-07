Крылатые ракеты Х-101: как с ними борется ВСУ, их характеристики, цена, применение

Еспресо рассказывает о технических характеристиках ракеты, сколько Х-101 еще осталось у рашистов и как Украине бороться с этой угрозой.

Кратко о том, что вы узнаете:

Что такое ракета Х-101 и каковы ее особенности

Ее тактико-технические характеристики

Как работает Х-101

Как ВСУ сбивают эти ракеты

Сколько в России ракет Х-101 и можно ли остановить их изготовление.

Что такое ракета Х-101 и каковы ее особенности

Х-101 (читается как "Ха-сто один") – это стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Ее разработало российское конструкторское бюро "Радуга" в 1995-2013 г.г. На вооружение ракету приняли 10 лет назад, а испытывали в Сирии – в основном для атак против гражданского населения. Есть также вариант этой ракеты с ядерной боеголовкой (Х-102).

Двигатель расположен внутри ракеты. Использует комбинированную систему наведения. Поначалу это инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а на конечном участке работает головка самонаведения. В отличие от ракет предыдущего поколения есть возможность изменения цели в процессе полета.

Х-101 – ракеты воздушного базирования. Запускают их с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые могут перевозить по 8-12 ракет каждый. Дальность полета – более 5,5 тыс. км, что позволяет запускать Х-101 из акватории Каспийского моря.

По официальным результатам испытаний, Х-101 имеет круговое вероятное отклонение (КВО) 7 метров на дальности 5500 км. Теоретически ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 метров. Впрочем, "высокоточность" российских ракет фигурирует, прежде всего, в российской пропаганде. Результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность, поскольку электронная компонентная база не соответствует заявленной. Эксперты ГУР МО показали, что новые ракеты оснащены электроникой, разработанной еще в 1960-х годах.

"Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями СССР" – говорилось в сообщении разведки.

Что касается цены ракет, то оценки очень разнятся. Издание Forbes Ukraine, пытаясь подсчитать, сколько обходятся рашистам обстрелы Украины, оценил одну ракету Х-101 в 13 млн долларов. Однако, по оценкам Defense Express, это вооружение обходится РФ в десять раз дешевле – 1,2 млн долларов за ракету.

Тактико-технические характеристики

Длина – 7,45 м,

Диаметр – 0,74 м,

Размах крыла – 3 м,

Вес – до 2400 кг,

Масса боевой части – 400 кг,

Масса топлива – 1250 кг,

Максимальная скорость – 900 км/ч,

Крейсерская скорость – 720 км/ч,

Дальность полета – до 5500 км,

Навигация: на основе системы ГЛОНАСС.

Как работает Х-101

Инерционная система наведения, являющаяся базовой для ракеты Х-101, заключается в том, что ракета знает свои точные координаты во время пуска, а затем вычисляет свое положение исходя из расчетов скорости, времени, курса и других параметров. В материале Defense Express такую систему называют довольно низкоточной из-за погрешностей, набегающих за время ее работы, которые даже с применением самых современных технологий составляют около 3 метров в минуту полета. То есть для ракеты, которая находится в воздухе три часа, погрешность составляет более полукилометра.

Крылатая ракета использует также спутниковую навигацию, но из-за глушащих сигналы средств радиоэлектронной борьбы механизм не является абсолютно надежным.

"Более того, крылатые ракеты в свое время вообще летали без нее благодаря еще одной системе навигации - TERCOM. Суть TERCOM заключается в том, что ракета радиовысотомером сканирует под собой поверхность, получая данные по рельефу. Эти данные сравниваются с эталонной моделью, которая заложена в память ракеты и имеет привязку к координатам Проще говоря, ракета "знает", что в определенное время должна находиться в районе с определенным характерным рельефом. Осуществив сравнение поверхности с эталонной системой наведения, может обновить текущие координаты, обновить данные для инерциальной системы и "обнулить" погрешность", - объясняют военные аналитики.

Однако TERCOM хорошо работает при характерном, узнаваемом рельефе с перепадом высот. На равнинных участках его эффективность невысока. Поэтому была разработана система DSMAC, которая использует сравнение снимков участков с характерными объектами (например, водоемы, развязки дорог). Для того чтобы эта система работала успешно, нужны качественные изображения – как эталонное, так и сделанное ракетой во время полета. Но ночью DSMAC фактически не работает, а значит, и Х-101, оснащенные этой системой ночью малоэффективны.

Как ВСУ сбивают ракеты Х-101

Несмотря на то, что ракеты Х-101 ночью имеют значительно более низкую точность, захватчики в основном проводят обстрелы именно в это время суток. Вероятно, у рашистов просто нет актуальных снимков украинских территорий. Или причиной является то, что днем ВСУ эффективно уничтожают крылатые ракеты переносными зенитно-ракетными комплексами. А чтобы попасть в Х-101 из ПЗРК, воинам нужно эту ракету увидеть.

Впрочем, сбивают крылатые ракеты и в сумерках. Так 30 августа командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подевались эффектным видео уничтожения Х-101 из ПЗРК Stinger.

Были зафиксированы случаи, когда Х-101 сбивали даже из стрелкового оружия. В декабре мобильная огневая группа гвардейцев поразила шедшую на низкой высоте ракету из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов.

Еще успешнее с российскими ракетами сражается противовоздушная оборона. Чтобы обойти украинскую ПВО, агрессоры попытались модернизировать Х-101. Приблизительно с конца ноября 2022 года Силы обороны Украины замечали в обломках ракет устройства Л-504 для отстрела радиолокационных ловушек. Впоследствии на ракеты Х-101 начали устанавливать тепловые ловушки, чтобы отворачивать ракеты от переносных ЗРК на этапе полета.

Тем не менее, украинская ПВО успешно работает против крылатых ракет. Так еще прошлым летом при обстрелах цели достигала лишь одна из восьми Х-101. Во время массового обстрела 15 ноября 2022 года Россия выпустила почти сотню ракет (в основном Х-101) по украинским объектам инфраструктуры. Тогда из 90 ракет было перехвачено более 70. По Киеву было сбито 18 ракет из 21 запущенной.

Фото: defence-ua

Еще легче работать украинской ПВО стало после получения западных систем противовоздушной обороны. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в апреле 2023 года назвал Х-101 несложной целью для комплекса Patriot. Скажем, 9 мая было сбито 23 из 25 ракет, а 13 июня – ПВО уничтожило все 13. 28 апреля 2023 года эффективность противовоздушной обороны также была высокой – защитники сбили 21 из 23 ракет. Однако в Умани Черкасской области ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них 5 детей. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина.

Сколько в России ракет Х-101 и можно ли остановить их изготовление.

Российская пропаганда утверждает, что Х-101 выполнена на новой технологической основе и имеет исключительно российскую комплектацию. Однако это утверждение было неоднократно опровергнуто разными источниками.

Издание The New York Times сообщало, что почти все современное российское военное оборудование, которое они исследовали, например радиостанции с шифрованием и лазерные дальномеры, было изготовлено из западных полупроводников. РФ продолжает производить ракеты, несмотря на санкции, призванные остановить это производство.

"То, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны", – говорится в материале .

Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что Россия использует для производства ракет Х-101 американские компоненты, закупаемые на гражданском рынке. Он считает, что важно исследовать цепь получения в РФ этих компонентов, чтобы усложнить дальнейшее производство крылатых ракет. В августе 2023 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ракетах Х-101, изготовленных в этом году, обнаружили около 30 иностранных микросхем.

"Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем", – сказал Ермак.

За 2022 год Россия смогла изготовить более 240 ракет Х-101. В начале 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил о производстве россиянами 30 крылатых ракет Х-101 ежемесячно, а в мае Defense Express писал уже о темпе производства в 35 ракет/месяц.

То, что Россия использует для обстрелов свежеизготовленные крылатые ракеты, имеет для Украины как положительный, так и негативный аспект, отмечают военные аналитики. Позитив состоит в том, что в России иссяк заготовленный перед войной запас ракет. Как отмечали в воздушных силах ВСУ, рашисты "использовали стратегический запас высокоточных ракет на трансформаторные будки", поэтому теперь Х-101 для обстрелов идут в бой фактически с заводских конвейеров. Плохие для украинцев новости заключаются в том, что, несмотря на все санкции, Россия до сих пор сохранила возможность производить крылатые ракеты.