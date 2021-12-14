Крылатые и противокорабельные ракеты, установки ПВО, торпедные аппараты: в Черное море вошел французский фрегат FS Auvergne
Французский фрегат "Овернь" зашел в акваторию Черного моря - это 31 корабль нечерноморских стран НАТО, зашедших в акваторию моря с начала 2021 года
Об этом сообщает "Думская".
Ракетный фрегат FS Auvergne (D 654) – один из новых кораблей французского флота, спущенный на воду в 2015 году, а введенный в эксплуатацию в 2018. Порт приписки корабля – Тулон.
Фрегат имеет водоизмещение 6 тыс. тонн, длину 142 метра и ширину почти 20 метров, осадку 4,9 метра. Он развивает скорость 27 узлов и может пройти 6 тыс. морских миль.
"Экипаж корабля - 145 моряков. Они имеют на вооружение одно 76-мм скорострельное орудие, три 20-мм пулемета с автоматическим управлением. На борту имеется 16 шахт универсальных пусковых установок ракет ПВО Aster 15 и 30, а также крылатых ракет Storm Shado." корабль несет 8 противокорабельных ракет "Экзоскет" и два торпедных аппарата. Фрегат оборудован вертолетным ангаром, в котором находится разведывательный NHIndustries NH90", - отмечает "Думская".
Цели визита французского фрегата в Черное море пока неизвестны.
- Напомним, 10 мая 2021 года фрегат береговой охраны США USS Hamilton вошел в Черное море.
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