Крутые "птички" для контрнаступления: Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon

Об этом он сообщил после встречи с отправляющимися на передовую бойцами, сообщает Европейская Солидарность .

Комплекс куплен за средства волонтеров ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко.

Беспилотники H10 Poseidon Mk II имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4 тыс. м. Крейсерская скорость 75 км/ч. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров, объясняет пятый президент.

Как неоднократно отмечал Петр Порошенко, нынешняя война – это в первую очередь война дронов и артиллерии, и ВСУ нуждаются в большом количестве беспилотных аппаратов.

"Это война артиллерии, РЭБа и ключевое – дронов совершенно нового качества. С высоким количеством часов, которые они находятся в воздухе. С высокой дальностью операций до 150 км в инерционном режиме. С высокой защищенностью против действия средств радиоэлектронной борьбы врага. С крутыми камерами, которые имеют 40-кратный зум, крутое "тепло", глаза наших артиллеристов, наших десантников, которые сделают контрнаступление гораздо эффективнее", - сказал Порошенко.

"Очень крутые "птички", требующие высокого уровня профессионализма. Длинные недели, если не месяцы эти ребята-герои учились, и сегодня являются одними из лучших в Украине операторами этих дронов. Они смогут поставлять информацию, которая будет одновременно не просто у командира батальона". , бригады, командующего, а она будет во всей системе Вооруженных сил. Так мы построили взаимодействие и так воюют в Украине по стандартам НАТО в 21 веке", – отметил лидер Европейской Солидарности.

Порошенко говорит – бойцы в восторге от новейшей техники: "они нуждаются больше дронов. Это зависит от нас. Как всегда мы даем 50% стоимости. Этот комплекс стоит более 318 тыс. евро".

"Объединимся, делаем все, чтобы произошло контрнаступление. Контрнаступление – это единственное, что способно остановить россиян. Мы с вами должны сделать все, чтобы помочь и приблизить победу, должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы быть бок о бок. о бок с нашими воинами Не можешь быть сейчас в Вооруженных силах – помогай армии Не можешь помогать перечисли деньги Эти полтора месяца являются определяющими Мы должны сделать, рвануть эту штангу и сделать все возможное для того, чтобы украинские воины имели все , что необходимо", – резюмировал Петр Порошенко.

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Общин" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. При содействии эстонского правительства удалось в максимально сжатые сроки реализовать этот проект на сумму более 700 тысяч евро.

Кроме БПЛА Фонда Порошенко с волонтерами удалось купить в Европе большую партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный фонд из Украины. Только за последнюю неделю в Украину поступает техника для фронта на сумму около 5 млн долларов.

Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых волонтерами. Также Петр Порошенко сообщил о подготовке к поставке дополнительно 200 грузовиков для Вооруженных сил Украины и специальных танковых тягачей Oshkosh M1070, способных перевозить бронетехнику весом в 65 т.

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турник. , системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

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