Krutь даст два благотворительных концерта во Львове для сбора средств на нужды ВСУ

Таким образом, артистка приобщается к Украинскому художественному фронту, который собирает средства для ВСУ, об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила Марина Круть.



Сегодняшний концерт можно будет посмотреть в прямом этапе на ютуб-канале Еспресо:

"7 апреля в 20:00 я проведу олайн-концерт по бомбоубежищу, а 8 состоится живой концерт. Будут принимать участие известные львовские и украинские музыканты Сергей Федорчук, Денис Аду, Андрей Юскевич. Это талантливые музыканты из Львова, Киева и других городов Украина.Еще беженец из Харькова Николай Гончаренко на гитаре.На концерте будем играть новую программу, а именно новый альбом, который должен выйти, если бы не война.И мы его представим в Джаз кафе.Выполним акустическую поп-джаз программу с моими авторскими песнями, а также с песнями, поднимающими дух украинцам", - сказала певица.Марина Круть окончила школу искусств по классу "бандура". После 2016 начала свою сольную карьеру. В 2017 году приняла участие в талант-шоу "Х-фактор", а в 2020-м вышла в финал нацотбора "Евровидения". Бандуристка родом из Хмельницкого, где и сейчас находится во время эвакуации из Киева.Украинский художественный фронт был создан в середине марта 2022 года. Это уличные концерты во Львове с привлечением лучших музыкантов страны. Цель – сбор средств для ВСУ. Для этого в местах, где будут проходить перфоменсы, размещены баннеры с QR кодом, отсканировав который можно перечислить средства в помощь украинской армии. Собранные деньги поступают на счет ОО "Международная ассоциация художников", далее их передадут на нужды отдельного полка специального назначения "Азов".