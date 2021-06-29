Крушение самолета МАУ: Енин заявил, что Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы как правительство уверены, что и сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", - отметил Енин.

Он добавил, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.

"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - сказал Енин и добавил, что не может прогнозировать дату, когда Тегеран выплатит деньги.

Напомним, представитель Верховного Суда Ирана Голям Хосейн Исмаил заявил, что Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ у Тегерана.