Крушение самолета МАУ: Енин заявил, что Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что по делу о катастрофе самолета МАУ ( "Международных авиалиний Украины") Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
"Мы как правительство уверены, что и сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", - отметил Енин.
Он добавил, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.
"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - сказал Енин и добавил, что не может прогнозировать дату, когда Тегеран выплатит деньги.
- Напомним, представитель Верховного Суда Ирана Голям Хосейн Исмаил заявил, что Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ у Тегерана.
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