Крупы, овощи, консервы и вода: на Полтавщину из Польши прибыли 54 тонны гуманитарной помощи
Польша доставила в Полтавскую область 54 тонн гуманитарной помощи, которую раздадут вынужденным переселенцам
Об этом заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"Получили из Польши очередную партию гуманитарной помощи – 54 тонны пищи. Это крупы, консервы, овощи, вода", – написал он.
Областная администрация передаст их в общины, школы, детсады, где живут вынужденные переселенцы.
- Польша передает Полтавщине 500 тонн резинопомощи, 28 апреля 80 контейнеров с едой, водой и постелью уже прибыли в область.
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