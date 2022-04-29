Крупы, овощи, консервы и вода: на Полтавщину из Польши прибыли 54 тонны гуманитарной помощи

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .



"Получили из Польши очередную партию гуманитарной помощи – 54 тонны пищи. Это крупы, консервы, овощи, вода", – написал он.



Областная администрация передаст их в общины, школы, детсады, где живут вынужденные переселенцы.

Польша передает Полтавщине 500 тонн резинопомощи, 28 апреля 80 контейнеров с едой, водой и постелью уже прибыли в область.

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