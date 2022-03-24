Крупный производитель сигарет Philip Morris останавливает инвестиции и существенно ограничивает работу в РФ
Philip Morris уже сократил свое производство в России. В частности, снял с продажи ряд сигаретных брендов и отменил запуск всех продуктов
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Производитель сигарет Philip Morris заявил, что останавливает инвестиции в Россию. Они:
- временно приостановили маркетинговую деятельность в стране;
- отменили запуски продуктов, запланированных на 2022 год;
- отменили планы производства и отозвали действующие инвестиции в размере 150 миллионов долларов.
Также Совет директоров и управляющих Philip Morris работает над вариантами упорядоченного выхода с российского рынка.
"Наши усилия за последние четыре недели были направлены на обеспечение безопасности наших украинских коллег", – говорится в сообщении.
- Напомним, США ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, главы Сбербанка и 48 российских оборонных компаний.
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