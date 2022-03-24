Крупный производитель сигарет Philip Morris останавливает инвестиции и существенно ограничивает работу в РФ

Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Производитель сигарет Philip Morris заявил, что останавливает инвестиции в Россию. Они:

временно приостановили маркетинговую деятельность в стране;

отменили запуски продуктов, запланированных на 2022 год;

отменили планы производства и отозвали действующие инвестиции в размере 150 миллионов долларов.

Также Совет директоров и управляющих Philip Morris работает над вариантами упорядоченного выхода с российского рынка.

"Наши усилия за последние четыре недели были направлены на обеспечение безопасности наших украинских коллег", – говорится в сообщении.

Напомним, США ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, главы Сбербанка и 48 российских оборонных компаний.