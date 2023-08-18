Об этом сообщило агентство Reuters.

Однако, отмечается, что многие компании остаются осторожными относительно рисков безопасности и авторских прав, а также опасности непреднамеренных предубеждений, встроенных в необработанную информацию, предоставляемую программному обеспечению, то есть люди будут оставаться частью процесса в обозримом будущем.

Генеративный искусственный интеллект (ИИ), который можно использовать для создания контента на основе прошлых данных, стал модным словом за последний год, захватив воображение общественности и вызывая интерес во многих отраслях.

Маркетинговые группы надеются, что это приведет к более дешевым, более быстрым и практически безграничным способам рекламирования продуктов.

Отмечается, что инвестиции уже растут на фоне ожиданий, что искусственный интеллект может навсегда изменить, как рекламодатели выводят продукты на рынок.

Эту технологию можно использовать для создания, казалось бы, оригинального текста, изображений и даже компьютерного кода на основе обучения вместо того, чтобы просто классифицировать или идентифицировать данные, как другой ИИ.

WPP, крупнейшее в мире рекламное агентство, сотрудничает с компаниями потребительских товаров, включая Nestle и производителя Oreo Mondelez (MDLZ.O), чтобы использовать генеративный искусственный интеллект в рекламных кампаниях, сказал его генеральный директор Марк Рид.

"Экономия может быть в 10 или 20 раз", – сказал Рид в интервью. "Вместо того чтобы отправлять съемочную группу в Африку для съемок рекламы, мы создали это виртуально".

Малые предприятия использовали микросайт для создания версий объявлений с изображением собственного магазина, которые можно было опубликовать в социальных сетях и других платформах. По данным WPP, было создано около 130 000 объявлений с 2000 магазинами, получившими 94 миллиона просмотров на YouTube и Facebook.

По словам Рида, WPP имеет "20 молодых людей в возрасте около двадцати лет, обучающихся искусственному интеллекту" в Лондоне, и сотрудничает с Оксфордским университетом в рамках курсов, посвященных будущему маркетингу. Согласно вебсайту WPP, диплом "ШИ для бизнеса" предлагает обучение по данным и ШИ для руководителей клиентов, практиков и руководителей WPP.

Голливудские забастовки и ИИ

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".

Американская транснациональная компания Warner Bros Discovery предупредила , что голливудские забастовки сценаристов и актеров могут ударить по ее студийному бизнесу, который уже пострадал из-за громких кассовых провалов.

17 августа сообщалось, что певец Hozier (Эндрю Гозьер-Бирна) заявил , что готов бороться с вызовами, которые искусственный интеллект ставит перед музыкальной индустрией.