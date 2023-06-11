Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Международные санкции оказывают влияние на оборонную промышленность РФ. По имеющейся информации, крупные партии 122- и 152-мм артиллерийских боеприпасов 2023 года производства запрещены к использованию из-за их самодетонации. Кроме того, отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений окупантов вооружением и военной техникой.

Ситуация на разных направлениях

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный авиационный удар по Украине. Они использовали иранские ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131/136.

За сутки враг нанес 25 авиационных ударов и около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошли 19 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовыж, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелка, Терновая, Старица, Гатище, Вовчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Берестова Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Дворична, Западное, Кисливка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток армия РФ вела напрасные наступательные действия вблизи Белогоровки. Нанесла авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка и Торское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселевское, Белогоровка Луганской области и Ямполивка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении рашисты нанесли авиационные удары в районе Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Раздоливка, Васюкивка, Орехово-Василивка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Зализное, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении русское войско проводило наступление вблизи Авдеевки без успеха. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 12 российских атак в районе города Марьинка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении РФ нанесла авиационные удары вблизи Золотой Нивы, Благодатного и Нескучного Донецкой области. Обстреляла Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону, наносил авиационные удары в районах Новоберислава и Козацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы, в частности, населенных пунктов Времивка, Новосилка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Очаков Николаевской области.

Российская армия продолжает нести потери, снижается моральное состояние

В последнее время среди мобилизованного личного состава противника отмечаются подавленное настроение из-за непонимания задач и целей так называемой специальной военной операции. Также на моральное состояние российских окупантов влияет неопределенность сроков привлечения к боевым действиям и пребывания в составе вооруженных сил.

В развязанной ею войне Российская Федерация продолжает нести значительные потери в живой силе. В частности, из-за безрезультатных штурмовых действий и попыток улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении много личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск.

Украинские защитники нанесли 6 ударов по врагу

За день авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию противника.