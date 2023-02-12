Об этом в эфире Еспресо заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Инвестиции масштабные не идут. Мы их вряд ли можем ожидать до конца войны. Идет подготовка к этим инвестициям - речь идет о западной масштабной помощи и наших западных бизнес-друзей. Мир по-другому взглянул на Украину, и сейчас многие очень крупные компании приезжают в Украину, присматриваются, пытаются понять, где можно вкладывать после завершения войны", - отметил он.

Фурса добавил, что инвестиционный интерес к Украине гораздо больше, чем был до войны.

"Если еще будет финансирование по условному "плану Маршалла", то за ним подтянутся такие инвесторы, как BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs. Они сейчас уже присматриваются. Если такие люди приходят, то все остальные вокруг начинают думать, что они что-то знают и также бегут сюда", - подчеркнул банкир.

По его словам, если Украина не потеряет шанс на скорую евроинтеграцию после завершения войны, если "мы не будем делать глупости, рассказывать, что Европа нам что-то должна и мы не должны делать реформы, то Украина может стать Прагой или Варшавой середины 90-х" .

"Это новая земля – там все неинтересно, постоянно, ничего нет, а здесь есть энергия и интерес. Любопытство – это главный актив, который у нас будет после завершения войны, и главное – его не потерять", - подытожил Фурса.