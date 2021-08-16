Крупнокалиберные пулеметы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты трижды нарушили режим "тишины", бойцы ООС ответили

Об этом сообщает сайт Минобороны.



Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.



Вблизи Золотого-4 захватчики стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



У Катериновки оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.



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