Крупнокалиберные пулеметы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты трижды нарушили режим "тишины", бойцы ООС ответили
В воскресенье, 15 августа, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 3 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает сайт Минобороны.
Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 захватчики стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Катериновки оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На вражеские обстрелы украинские военные ответили огнем.
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