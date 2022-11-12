Крупнейшую в российской истории госпрограмму вооружений остановили из-за провалов в Украине

Об этом сообщает The Moscow Times

Владимир Путин в начале ноября поручил переписать нормативы поставок армии и привести их "в соответствие с реальными потребностями" вооруженных сил. Согласно перечню поручений, реализовать приказ нужно в максимально короткие сроки – до 14 ноября. Ответственными за его реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

Фактически, этим поручением Путин прекратил действие государственной программы вооружений – опорного плана, на основе которого военно-промышленный комплекс работал в последние годы. Действующая программа уже не документ, согласно которому проводят закупку вооружений и финансируют военно-промышленный комплекс. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к российскому минобороны, и топ-менеджер предприятия оборонной промышленности.

Также, как добавил источник, прекращена разработка и новой государственной программы, которую оценивали в 22 трлн рублей. Причина, по его словам, состоит в том, что нужно "пересмотреть приоритеты", исходя из опыта кампании в Украине.

Государственную программу производства оружия в РФ запустили в начале 2010-х, следовательно, каждые пять лет расширяли. На нее тратили около двух триллионов рублей ежегодно – две трети оборонного бюджета. По плану, к 2020 году в войска должны поступить дивизионы танков "Армата", новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а доля современного вооружения должна была вырасти до 70%. Однако в феврале российская армия вторглась в Украину со старой техникой, бумажными картами и через несколько месяцев исчерпала запасы высокоточных ракет. За вооружением Кремль должен обращаться в Иран и КНДР, а за формой для военных – в Беларусь.

Как отметил еще в середине октября заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, российский военно-промышленный комплекс больше не способен производить и обслуживать "критически значимое оборудование для операций в Украине". В частности, из-за того, что по ВПК ударили западные санкции, которые отрезали заводы от высокотехнологичных товаров. Самая плачевная ситуация – в российской микроэлектронике, где компонентов для выпуска оружия уже практически нет.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. А 11 ноября украинские разведчики сообщили, что в город вошли воины ВСУ, в центре Херсона вывесили украинский флаг.

Журналист и военный эксперт Сергей Згурец назвал увольнение Херсона крупнейшим военным поражением России

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