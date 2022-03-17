Крупнейший в мире ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил сотрудничество с российскими компаниями
Крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers прекратил сотрудничество с российскими компаниями
Об этом говорится в последнем финотчете компании.
"Signet прекратил деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения (рф в Украину – ред.) и остается единственным со всеми в мире, кто призывает к миру", – говорится в сообщении.
Фонд Signet Love Inspires уже пожертвовал 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Красному Кресту в Украине через свою глобальную сеть.
"Красный Крест активно работает на местах в регионе, оказывая необходимую помощь беженцам Украины. Благодаря этому пожертвованию компания, в частности, поможет обеспечить беженцев едой, медикаментами, жильем", – добавляют в отчете.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль поговорил с CEO компании Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы в РФ из-за ее войны против Украины, однако они не нашли понимания.
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