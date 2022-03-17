Крупнейший в мире ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил сотрудничество с российскими компаниями

Об этом говорится в последнем финотчете компании.

"Signet прекратил деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения (рф в Украину – ред.) и остается единственным со всеми в мире, кто призывает к миру", – говорится в сообщении.

Фонд Signet Love Inspires уже пожертвовал 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Красному Кресту в Украине через свою глобальную сеть.

"Красный Крест активно работает на местах в регионе, оказывая необходимую помощь беженцам Украины. Благодаря этому пожертвованию компания, в частности, поможет обеспечить беженцев едой, медикаментами, жильем", – добавляют в отчете.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль поговорил с CEO компании Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы в РФ из-за ее войны против Украины, однако они не нашли понимания.