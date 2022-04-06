Крупнейший в мире производитель турбин Vestas покидает российский рынок
Датский производитель турбин Vestas объявил о выходе с российского рынка из-за войны РФ против Украины
Об этом пишет RTE.
"Когда мы выходим из России, мы прекращаем деятельность как с клиентами, так и других видов деятельности, которые мы ведем на фабриках и в других местах", - сообщил генеральный директор Хенрик Андерсен.
Vestas, которая имеет в России два завода, прекратила новую коммерческую деятельность в стране и анонсировала остановку четырех проектов разрабатываемых в России ветровых электростанций в ответ на полномасштабную войну РФ против Украины.
Кроме того, компания установила около 1 гигаватта мощности ветровой энергии в России, и клиентом там является только финская коммунальная компания Fortum. По словам Хенрика Андерсена, Vestas продолжит переговоры с Fortum по поводу будущего владения и обслуживания.
- Напомним, ранее компания Intel остановила работу в России .
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