Крупнейший в мире производитель стекла AGC Inc. приостанавливает инвестиции в РФ
Японская глобальная компания AGC Inc., являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, приостанавливает инвестиции в РФ из-за ее вторжения в Украину
Об этом говорится в заявлении компании.
В компании глубоко озабочены ситуацией в Украине и надеются, что мир будет восстановлен как можно скорее.
"В свете текущей ситуации группа решила приостановить инвестиции в страну, включая ремонт стекловаренных печей. Что касается автомобильного стекла, то группа значительно сократила производство и отгрузку производителям автомобилей в России", – говорится в сообщении.
В России AGC Group занимается преимущественно архитектурным и автомобильным стеклянным бизнесом.
- Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что из-за санкций в России более 1 млн работников остались без работы.
- Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России с "ССС-" до "СС".
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