Крупнейший в мире производитель стекла AGC Inc. приостанавливает инвестиции в РФ

Об этом говорится в заявлении компании.

В компании глубоко озабочены ситуацией в Украине и надеются, что мир будет восстановлен как можно скорее.

"В свете текущей ситуации группа решила приостановить инвестиции в страну, включая ремонт стекловаренных печей. Что касается автомобильного стекла, то группа значительно сократила производство и отгрузку производителям автомобилей в России", – говорится в сообщении.

В России AGC Group занимается преимущественно архитектурным и автомобильным стеклянным бизнесом.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что из-за санкций в России более 1 млн работников остались без работы.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России с "ССС-" до "СС".