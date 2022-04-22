Крупнейший в мире производитель подшипников SKF ушел с российского рынка
Компания SKF, подшипники которой являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, объявила о полном выходе из России
Об этом говорится в заявлении компании.
"Российское вторжение в Украину оказывает серьезное влияние на наши операции как в Украине, так и в России. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку нет основы и стабильности для нашего бизнеса", – говорится в сообщении .
В компании решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России. Известно, что их подшипники поставляются на заводы КамАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе перевозящих вражескую технику к украинской границе.
Из-за выхода компания спишет 500 млн шведских крон (более 50 млн долларов) активов во втором квартале. Продажи в России составляли около 2% от общего оборота группы в 2021 году.
- В конце марта компания остановила свой завод в РФ и прекратила экспорт в страну.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное