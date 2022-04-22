Крупнейший в мире производитель подшипников SKF ушел с российского рынка

Об этом говорится в заявлении компании.

"Российское вторжение в Украину оказывает серьезное влияние на наши операции как в Украине, так и в России. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку нет основы и стабильности для нашего бизнеса", – говорится в сообщении .

В компании решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России. Известно, что их подшипники поставляются на заводы КамАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе перевозящих вражескую технику к украинской границе.

Из-за выхода компания спишет 500 млн шведских крон (более 50 млн долларов) активов во втором квартале. Продажи в России составляли около 2% от общего оборота группы в 2021 году.

В конце марта компания остановила свой завод в РФ и прекратила экспорт в страну.