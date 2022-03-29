Крупнейший в мире производитель подшипников SKF остановил завод в России
Крупнейший производитель подшипников в мире и России, шведская компания SKF, заявила об остановке своего завода в РФ.
Об этом сообщил эксминистр Кабинета Министр Дмитрий Дубилет.
Известно, что SKF владеет крупным заводом в Твери и до сих пор не делала официальных заявлений по выходу из России, в связи с чем под ее головным офисом должна была проходить акция протеста.
"Сейчас нам стало известно, что SKF все-таки остановило свой завод. Поставки подшипников прекратились – об этом на внутреннем портале компании сообщил ее президент. Мы искренне благодарим за эту позицию наших партнеров из Швеции", – говорится в сообщении.
Подшипники поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе перевозящих вражескую технику к украинской границе. По словам Дубилета, специалисты говорят, что в России товарных запасов подшипников осталось на 1-2 месяца.
- Напомним, 28 марта, о выходе с рынка РФ объявили сразу три крупнейших бренда пива: Carlsberg, Bud и Heineken.
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