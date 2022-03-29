Крупнейший в мире производитель подшипников SKF остановил завод в России

Об этом сообщил эксминистр Кабинета Министр Дмитрий Дубилет.

Известно, что SKF владеет крупным заводом в Твери и до сих пор не делала официальных заявлений по выходу из России, в связи с чем под ее головным офисом должна была проходить акция протеста.

"Сейчас нам стало известно, что SKF все-таки остановило свой завод. Поставки подшипников прекратились – об этом на внутреннем портале компании сообщил ее президент. Мы искренне благодарим за эту позицию наших партнеров из Швеции", – говорится в сообщении.

Подшипники поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе перевозящих вражескую технику к украинской границе. По словам Дубилета, специалисты говорят, что в России товарных запасов подшипников осталось на 1-2 месяца.

Напомним, 28 марта, о выходе с рынка РФ объявили сразу три крупнейших бренда пива: Carlsberg, Bud и Heineken.