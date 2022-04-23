Крупнейший в мире производитель пальмового масла запретил экспорт из-за войны в Украине

Об этом сообщает Reuters.

Индонезия, производящая более половины всего пальмового масла в мире, ввела запрет на экспорт этого продукта с 28 апреля до специального распоряжения.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что хочет обеспечить граждан продуктами питания, поскольку продовольственная инфляция взлетела на рекордный уровень вскоре после начала войны России против Украины.

Прекращение поставок пальмового масла и сырья, используемого в производстве продуктов питания и в косметологии, может привести к серьезному увеличению расходов производителей в мире.

В начале марта Reuters сообщал, что цены на пальмовое масло в ближайшие месяцы могут достичь рекордных $1,93 тыс. за тонну из-за падения мировых запасов масла и снижения экспортных поставок в связи с войной России против Украины.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

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