Об этом информирует пресс-служба НАПК .

"После полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансии", - говорится в заявлении.

Bacardi Limited – это крупнейшая частная алкогольная компания в мире, продающая свою продукцию более чем в 170 странах. Она владеет многими известными брендами, такими как Baron Otard, D'USSÉ, Bombay, Bacardi, Cazadores, Grey Goose, Eristoff, Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy, Martini, St-Germain . Всего Bacardi имеет более 200 торговых марок, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром - самый продаваемый ромовый бренд в мире.

Выход некоторых ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Российское подразделение компании "Баккарди Рус" воспользовалось этим, импортируя товары на сумму $169 млн за год войны в Украину.

Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, выручка "Бакарды Рус" в этом году увеличилась на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль - до 4,7 млрд рублей, что на 206,5% больше, чем в 2021 году. году – 1,5 млрд рублей. Налог на прибыль в бюджет агрессора уплачен на сумму более 12 млн долларов.

"Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины", - заключают в НАПК.