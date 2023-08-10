Крупнейший в мире производитель алкоголя Bacardi попал в список спонсоров войны НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны за ведение бизнеса в России
Об этом информирует пресс-служба НАПК .
"После полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансии", - говорится в заявлении.
Bacardi Limited – это крупнейшая частная алкогольная компания в мире, продающая свою продукцию более чем в 170 странах. Она владеет многими известными брендами, такими как Baron Otard, D'USSÉ, Bombay, Bacardi, Cazadores, Grey Goose, Eristoff, Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy, Martini, St-Germain . Всего Bacardi имеет более 200 торговых марок, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром - самый продаваемый ромовый бренд в мире.
Выход некоторых ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Российское подразделение компании "Баккарди Рус" воспользовалось этим, импортируя товары на сумму $169 млн за год войны в Украину.
Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, выручка "Бакарды Рус" в этом году увеличилась на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль - до 4,7 млрд рублей, что на 206,5% больше, чем в 2021 году. году – 1,5 млрд рублей. Налог на прибыль в бюджет агрессора уплачен на сумму более 12 млн долларов.
"Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины", - заключают в НАПК.
- 23 июня НАПК внесло автопроизводителя Geely в международные спонсоров войны.
- 16 июня Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited .
- По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
- 18 июля портовый оператор Dubai Port World из ОАЭ был внесен НАПК в перечень международных спонсоров войны через сотрудничество с РФ.
- 7 августа Национальное агентство по предотвращению коррупции восстановило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне международных спонсоров войны, поскольку эти компании не выполнили условия исключения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное